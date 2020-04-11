Rihanna蒐購呼吸機救父 《星戰》男星年幼子女染疫 隔離3周

新冠肺炎蔓延全球，曾演出劇集《毒梟：墨西哥》的40歲男星戴高路拿，跟歌手前妻Camila Sodi育有現年11歲的兒子Jeronimo，以及9歲女兒Fiona；他表示子女早前確診新冠肺炎，被隔離了足足3星期，「約3周不能親近他們，也不能給他們擁抱，最終現在可以了」。戴高路拿稱子女已康復，並於染疫後首次在他家裏留宿，經過這次疫情，他感到生命有了戲劇化的轉變。

在囚韋斯汀完成隔離

至於早前因多項性侵罪被判入獄23年的電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein），據悉他展開牢獄生涯不久即染疫，有傳他發燒及咳嗽，狀况欠佳；不過現年68歲的他隔離兩星期後，已經康復。

女歌手Rihanna原籍加勒比海島國巴巴多斯，其父Robert Fenty仍在當地生活，雖然兩人曾有嫌隙，但據美國《太陽報》報道，Robert確診新冠肺炎，他受訪時稱，Rihanna每天都致電給他，「老實說我真的以為會死，但女兒為我做了很多」。他表示Rihanna寄給他十分昂貴的呼吸機，幸好沒有用上，不過他也在隔離中心逗留了14日。Robert又透露，Rihanna蒐購總值70萬美元（約546萬港元）的呼吸機，運回巴巴多斯給染疫人士使用。

除了顧及家人，Rihanna繼早前宣布旗下Clara Lionel基金會捐出500萬美元（約3900萬港元）抗疫後，她最近又與社交平台Twitter的行政總裁多爾西（Jack Dorsey）合作，各捐出210萬美元（約1638萬港元），幫助受疫情影響的家暴受害者及其子女，給他們提供住屋、食物及諮詢等援助；此前多爾西跟Rihanna一樣，已捐出其電子支付系統Square總值10億美元的股份抗疫。

佐治古尼捐780萬

另一方面，《盜海豪情》男星佐治古尼（George Clooney）及任職人權律師的太太Amal，合共捐出100萬美元（約780萬港元），其中會各捐出25萬美元給美國演員公會暨電視和廣播藝人聯合會，以及洛杉磯市長等兩個基金；其他受惠機構還包括黎巴嫩食物銀行、意大利疫情重災區倫巴第大區，以及英國的公共醫療系統「國民保健服務」等。

至於旗下包括哥倫比亞廣播公司、派拉蒙電影等多間公司的維亞康姆CBS集團，則宣布捐出1億美元，成立援助基金幫助受疫情影響生計的從業員。