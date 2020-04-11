楊千嬅周柏豪響應東華抗疫音樂會 許冠傑明網上開騷冀全球華人大合唱

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歌神許冠傑（Sam）除舉行網上演唱會，還率先捐出25萬元，幫助通利琴行演唱會部門被解僱的員工渡過短期困境。Sam在演唱會將唱出12首歌，其間特設「唱出希望」環節。

鄭丹瑞籲許冠傑歌迷切勿到場

演唱會製作總監蕭潮順透露當Sam唱到最後3首歌《鐵塔凌雲》、《浪子心聲》及《同舟共濟》時，希望大家可以各自在身處的地方跟着Sam唱，可以走到窗邊，走出露台，真正做到全球華人大合唱。蕭潮順重申今次不是籌款活動，Sam捐出25萬元是給共事多年的通利琴行員工的一點心意，以此拋磚引玉，希望其他歌手能效法去幫更多人，因過去半年或未來半年從事演唱會的人都會是零收入。還有舉行演唱會的尖沙嘴現場不設觀眾席，創作總監鄭丹瑞呼籲歌迷切勿到場。為配合政府禁止群眾聚集規例，場地將實施嚴格的出入管制，活動場地只許工作人員進出，嚴禁任何公眾人士進場。

Sam原本於今年7月舉行紅館演唱會，蕭潮順說︰「已交了兩次訂金，現在泡湯了，錢也未能取回，希望政府會有新政策扶持我們。」鄭丹瑞說︰「對，不想的，沒理由這樣取了我的（訂金）。」

東華辦網上音樂會籌募防疫經費

東華三院在疫情下已制定方案，協助有需要人士。該院於2月下旬，已推出首階段社區支援項目及資助計劃，未來數月仍推出援助方案，第2階段援助計劃，於本月下旬至5月推出。為籌募防疫工作經費，將於5月舉行《LOVE actually LIVE actually抗疫慈善音樂會》，透過網上直播形式進行，市民只需連接網上平台，便可以免費欣賞及捐款；音樂會籌得之善款，將協助抗疫援助計劃資源，提供防疫用品、籌謀紓困措施及抗疫服務等。

音樂會已獲不少藝人歌手率先響應，會以現場出席或透過網上直播等不同形式支持，包括楊千嬅、梁漢文、鄭融、周柏豪、陳柏宇、林奕匡、連詩雅、李幸倪、JW（王灝兒）、姜濤及Anson Lo@MIRROR等，將傾力獻唱，同時分享抗疫資訊及貼士。