【開箱】西班牙燒腦劇《紙房子4》

召集亡命之徒劫造幣廠

提起西班牙電影，香港觀眾最熟悉的除了艾慕杜華作品，可能會數到懸疑片《死無對證》或《突發械劫現場》，然而論「燒腦」程度，西班牙劇集《紙房子》絕對有過之而無不及。首兩季講述一名自稱「教授」的犯罪天才，召集8名來自世界各地的亡命之徒，展開一場別開生面的西班牙皇家造幣廠劫案。為免身分外泄，這批犯罪精英，均以城市命名，例如女主角Ursula Corbero扮演「東京」，外表性感美麗，偏偏性格火爆衝動，多次險壞大事，幸好在第2季結局，她跟男友「里約」總算大團圓結局，二人挾着巨款，逃到世外荒島，享受二人世界。

第3季劫銀行 加入新奸角

到了第3季，「里約」失手被擒，「東京」懇求「教授」出手相救，於是召回一眾舊戰友，展開另一場難度更高的西班牙銀行劫案，既要兄弟，又要黃金。這季加入全新奸角「甘迪亞」，他是銀行總裁的保安主管，亦是冷血無情的前軍人，在「東京」等人佔領銀行後，他一度被制服，但來到第4季，趁亂逃脫的他變成眾人的心腹大患。

《紙房子》第3及4季各佔8集，原先以為跟首兩季的結構相似，今季將會交代西班牙銀行劫案的結局，事實卻是編劇繼續埋下大量伏筆，奸角「甘迪亞」大難不死、負責緝捕「教授」的女警席耶拉下落未明、「教授」心愛的女人「里斯本」雖然避過牢獄之災，卻未有安排重逢，反而被送到西班牙銀行裏，究竟「教授」這一着棋，會否影響整個大局？恐怕又要等多一年半載，待《紙房子》第5季才有頭緒。

第4季主旨清晰講背叛

《紙房子》第4季有個很清晰的主旨：背叛。每個角色都有被人出賣的可能，例如「里斯本」原是警方的談判專家，後來「改正歸邪」，情傾「教授」成為一伙，她在上季被捕後，今季席耶拉曾以其母和女兒作餌，要她供出「教授」藏身處，若非後者及時派出「定心丸」，恐怕已大禍臨頭。

另外，負責策劃今次劫案的「巴勒莫」，中途為了爭奪話事權，竟然出賣拍檔，間接釋放「甘迪亞」，導致其中一名同伴死亡的慘劇發生。都說《紙房子》劇情燒腦，除了打劫過程的精心策劃與意外頻生，令人緊張得手心冒汗外，故事講述人性的真實和殘酷，同樣值得令人反思。

最後一提的是，觀眾等待《紙房子》第5季的同時，不妨留意「東京」進軍荷李活的新片《義勇群英》（Snake Eyes）重拍版本，她將飾演奸角男爵夫人，有望跟《我的超豪男友》男星亨利高定（Henry Golding）「打」得火熱。