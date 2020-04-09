【開箱】美劇《反美陰謀》講種族歧視 藉古諷今

菲利普羅斯同名小說改編

《反美陰謀》根據美國作家菲利普羅斯（Philip Roth）的同名小說改編。透過一個新澤西州的中產猶太家庭，講述二戰時期，飛行英雄兼納粹主義者查理斯林白在美國崛起，繼而奪得總統之位，把美國推向納粹陣營的故事。

此劇由《毒網風雲》及《殺戮一代》的David Simon和Ed Burns共同創作，《怪奇物語》雲露娜維達（Winona Ryder）、《才子夢驚魂》尊圖多路（John Turturro）、《緣來不是我女友》蘇兒卡珊（Zoe Kazan）及《酒私風雲》摩根施百達（Morgan Spector）主演。David Simon讚揚菲利普羅斯是最偉大的小說家之一，作品以直擊人心和人類真實狀况的敘事手法而聞名。菲利在《反美陰謀》就發表了令人動容的政治言論，講述美國某些政客對極權主義無休止的追逐，小說於2004年出版時已具前瞻性，並警告同類事件有可能在美國發生。

《反美陰謀》講述扮演夫妻的蘇兒卡珊及摩根施百達是猶太人，育有兩子，居於新澤西一個有不少猶太人居住的小區。二戰時期，當地有不少美國人歧視猶太人，但他們一家的生活尚算平穩。摩根施百達每日放工回家都會聽收音機，並與親友討論德國攻打歐洲的戰况，以及美國總統選舉形勢。他們都反對歧視猶太人的查理斯林白當上美國總統，但偏偏這候選人因反對戰爭而人氣高企，甚至爭取到飾演猶太教拉比的尊圖多路支持。

劇中利用一個虛構的美國總統候選人，帶出二戰期間猶太人被歧視的情况，他們只能聚在小區生活，雲露娜維達更因為猶太人身分而情路坎坷。種族歧視問題，今日依然存在，新冠肺炎肆虐全球，早前就出現過疑似排華的打鬥事件，亞裔人也受到牽連。劇中的總統候選人表面上反戰，但人所皆知他是納粹主義者，利用美國人仇視猶太人爭取選票。現今不少當權者經常分化民心，不時捲入種族風波的特朗普，早前就故意把新冠肺炎說成「中國病毒」受到抨擊。

演員陣容強勁

《反美陰謀》另一賣點是強勁的演員陣容。憑《怪奇物語》人氣回升的雲露娜維達，飾演渴求愛的中女，入型入格。 蘇兒卡珊飾演平凡的家庭主婦也恰到好處，表現出媽媽重視子女的生活質素多於個人政見。飾演一家之主的摩根施百達帶出小人物的特色，愛以財富、地位作為人格標準，終日像「維園阿伯」般激動地討論政見，讓身邊人看得厭煩。

《反美陰謀》已在HBO GO上架