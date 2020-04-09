至於涉嫌性侵不准保釋的男歌手R.Kelly，有鑑監獄的疫情不輕，擔心受感染，向法院要求保釋外出，法院卻以理由不夠充分為由駁回申請。

Andrea Bocelli復活節教堂「獨」唱

復活節即將到來，但新冠肺炎疫情嚴峻，教堂彌撒無可避免改視像形式，據悉在美國休斯敦一家教堂，會邀請歌手透過視像遙距演出，Hip Hop歌手Kanye West、樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）已答允獻唱。另外，意大利失明男高音Andrea Bocelli周日亦會在米蘭主教座堂舉行個人演唱會，不過屆時教堂內將沒任何觀衆，除了Andrea，就只有伴奏的 Emanuele Vianelli，但他這次演出將會透過YouTube直播。