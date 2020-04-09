美國民謠歌手John Prine染疫留醫13日不治 局長夫忙抗疫 菊池桃子婚後分居

據最新一期日本雜誌《女性自身》報道，本月上旬的某個早上，現年60歲的新原浩朗在NHK晨間劇《聲援》播畢後數分鐘，匆匆離開寓所，出門準備上班。《聲援》正是他新婚妻子菊池桃子主演的新作，劇中飾演男主角窪田正孝的母親。

去年11月再婚

菊池桃子自從跟職業高爾夫球手西川哲離婚後，一直跟子女同住，直至去年11月突然宣布再婚。不過，由於第2任老公新原浩朗無暇處理搬家事宜，因此二人新婚初期，男方仍然過着獨居生活。早前有報道指，菊池桃子不滿丈夫的寓所堆滿雜物，有日媒更以「垃圾屋」來形容它的混亂狀態。事後女方否認，解釋老公家中藏書甚豐，全部都是「寶物」。

問題是，新原浩朗處理經濟產業政策局的工作已夠繁重，隨着新冠病毒肺炎疫情擴散，他要兼顧的公務更是有增無減，據日媒統計，單是在上月18至26日期間，日本首相安倍晉三已經7度召喚新原舉行經濟及抗疫會議，難怪他只能透過電視劇跟妻子見面。

另一方面，John Prine上月從歐洲巡演返回美國後感到不適，其後確診，並於3月26日入院接受治療；他的太太兼經理人Fiona上周曾在社交網表示，John Prine需要插喉，情况危殆，並期望大家能為丈夫祈禱，結果女歌手Bette Midler、《星球大戰》馬克漢米爾（Mark Hamill）、《透明人魔》奇雲貝根（Kevin Bacon）等都有留言祝他早日康復，民謠女歌手Joan Baez更透過YouTube翻唱John Prine的名曲《Hello In There》向他致敬。可惜曾兩度抗癌成功的他，留在深切治療部跟新冠病毒搏鬥多日後終不治。

《竊聽大陰謀》男星逝世

John Prine於1960年代末加入樂壇，受到「搖滾詩人」卜戴倫（Bob Dylan）和Kris Kristofferson等的賞識，成為擅長創作的民謠和鄉謠歌手，除了《Hello In There》，描寫戰爭創痛的《Sam Stone》，以及講述環境的《Paradise》，都被視為真正刻劃美國風貌的歌曲。所以他的噩耗傳出後，Bruce Springsteen、Bonnie Raitt、Sheryl Crow 等歌手，甚至作家史提芬京（Stephen King）、導演米高摩亞（Michael Moore）和《創戰紀》女星奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）均留言致哀。

除了John Prine之外，曾演出過《普世歡騰樂滿城》和《竊聽大陰謀》等電影的艾倫加菲（Allen Garfield），同樣於周二（7日）因新冠肺炎病逝，享年80歲。至於曾為Lou Reed等歌手監製過唱片的Hal Willner於本月6日逝世，終年64歲，據悉他生前數天連續出現新冠肺炎症狀。