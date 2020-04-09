與撐警者合作招網民負評 楊明請湯洛雯食飯補數

食店外賣增生意可少蝕

湯洛雯早前在社交網分享《機場特警》拍攝花絮，過千網友嫌棄她和「撐警」楊明合作，招來負評及取消追蹤，楊明說：「近排有不同網民正評和負評，或者她又增加其他『撐警』新粉絲支持呢，社會好多聲音的！控制不到，無需太在意，如果她覺得我連累她，我請她食飯補數。」

政府因應疫情延長限聚令至4月23日，楊明認為是正面措施，市面減少人流出外飲食，是希望減少確診人數，其實幾個月前餐飲業已轉型做外賣，他的食店跟外賣平台合作，雖然樓面少了一半客人，但外賣增多一兩成，可以蝕少一點，盡量保住全職僱員，減了兼職員工。

蔡思貝怕影衰張振朗

張振朗與蔡思貝合唱楊千嬅名曲《小飛俠》，思貝以前曾到商場演唱，但上節目心情更緊張：「演出錄影了，永遠流傳在網絡世界，我怕影衰張振朗。」有否請教緋聞男友胡鴻鈞演唱技巧？她覺得唱歌要靠自己學習，別人很難提供唱歌心得，她自問不至於五音不全，但不懂運用聲線及運氣唱歌。張振朗參加新秀歌唱比賽出身，當年沒贏比賽名次，他自言唱歌技巧不算特別好，只能盡做，與思貝趁出外景搭車時練歌，其他演員讚好聽。他認為要對自己有信心，希望不會惹網民負評拖累節目。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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