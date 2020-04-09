撐無綫停辦港姐華姐避炎 麥明詩倡復辦時放寬佳麗年齡上限

無綫《香港小姐競選》於1973年舉辦第一屆，至去年已是47屆，從未間斷。今年在疫情下，無奈作出取消決定。無綫高層兼港姐統籌經理余詠珊回覆《明報》表示，取消是考慮到疫情，因單是初次面試已有數十人，至選出來後佳麗要戴口罩，好多宣傳及活動都做不到，亦不知疫情變化，經商量後決定停辦一屆，停辦對公司都有損失，要向贊助商交代。

無綫發言人表示：「每年港姐決賽定於8月下旬舉行，前期招募及宣傳工作會於同年4月展開。鑑於新冠肺炎疫情全球肆虐，未有緩和迹象，大會決定今年暫停舉行，以保障香港及海外參賽者健康。2019年香港小姐冠軍黄嘉雯、亞軍王菲、季軍古佩玲及友誼小姐陳熙蕊，亦會與歷屆港姐，繼續肩負起推廣香港之使命。另，原定今年2月中旬舉行之《2020國際中華小姐競選》，較早前因疫情影響需作延期，現亦決定今年暫停舉行。」

首要健康 齊心抗疫

2015年港姐冠軍麥明詩回應，覺得暫停這個決定是非常之應該，因為沒有事比健康緊要。她更提議：「若下年復辦時，應該將年齡限制寬鬆多一年，讓今年原本想趕在超齡前參選的女生，下年可以參加。」

2016年港姐冠軍馮盈盈認為取消無可厚非，現時全香港，甚至全世界的共同目標都是齊心抗疫，公司都不會例外。2013年港姐冠軍陳凱琳得知取消後感可惜，因自己參選過，知道每個有選美夢的女仔，事前都會花一段時間去籌備，但現在要等多一年。她說：「不過換個正面角度去想，可以給多一年時間去裝備好自己參選，相信公司每一個決定，都是確保大家安全為首要，是正確的選擇。」

陳曉華成兩年華姐冠軍

陳曉華是2018年港姐及2019年國際中華小姐冠軍，她尊重公司決定，會更期待下一年港姐選舉。而且疫情嚴重，大家盡可能留在屋企，齊心抗疫，捱過這段時間。對於她冧莊成兩年華姐冠軍？她表示：「繼續做好自己現有工作，好好感受這兩年學到的事。」黃嘉雯說雖然好可惜，但支持公司做法，更為佳麗及工作人員健康及安全考慮，希望同心協力渡過難關，疫情快些過去最重要！

記者：陳釗