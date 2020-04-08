Lady Gaga開群星騷為醫護打氣

昨日輪到Gaga「發功」，她透過視像電話接通世界衛生組織（WHO）的疫情簡報會，即場宣布在本月18日舉行另一場抗疫演唱會One World：Together at Home，將於多個網上平台聯播。

屆時除了她跟艾頓莊、Billie Eilish再次獻聲外，更請來前披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）、Chris Martin、Keith Urban、及Stevie Wonder等參與演出，三大電視台名嘴包括Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel及Stephen Colbert更會一起擔任主持，陣容相當鼎盛。

Gaga又表示，目前已向部分企業及慈善家募捐，暫時籌得3500萬美元（約2.73億港元），籌款行動仍然繼續，但在疫情影響下，不少市民已淪為失業大軍，因此今次活動舉行期間，將不會呼籲觀眾捐錢，避免影響大家睇騷及鼓勵醫護的心情。