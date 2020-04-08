42歲蘇志燮娶26歲女主播 避炎不辦婚禮 否認奉子成婚

文：蘇珮欣

蘇志燮與比他年輕17載的女友趙恩貞，去年被韓媒踢爆戀情，拍拖至今近一年，蘇志燮所屬經理人公司昨日代為公布喜訊，宣布二人已於昨日註冊結婚，正式成為合法夫妻。聲明又表示，按照一對新人的意願，僅與雙方家屬低調地舉行儀式，往後不會舉行婚禮，並把相關費用捐作慈善用途。

婚禮開支捐作抗疫

據報蘇志燮以夫婦名義，向慈善機構捐出5000萬韓圜（約32萬港元），幫助韓國低收入家庭兒童，購買平板電腦等教材，好讓他們可以停課不停學，實在很有意義。

事實上，蘇志燮出道廿多年，一向甚少緋聞，他跟妻子也是透過工作認識。前年2月，蘇志燮宣傳電影《藉著雨點再愛你》時，接受SBS電視台綜藝節目《深夜TV綜藝》訪問，認識擔任女主播的趙恩貞。其後在朋友聚會上再次相遇，結果一拍即合，火速發展成情侶。蘇志燮曾大讚女友體貼，一直在身邊默默支持、給予鼓勵，並指女方是他「重要的人」。

去年買婚戒築愛巢

去年戀情曝光後，網上一度流傳蘇志燮到名店購買結婚戒指的照片，似已認定女方是終生伴侶。另一方面，蘇志燮去年斥資61億韓圜（約3900萬港元），購入位於首爾漢南洞的「漢南The Hill」豪宅單位，面積達3240平方呎，當時他曾否認是買樓結婚，如今豪宅的確變成「愛巢」。

蘇志燮一方強調，趙恩貞目前並沒懷孕，澄清二人不是奉子成婚，又指蘇志燮因工作關係，加上疫情影響，沒計劃出國度蜜月。蘇志燮稍事休息兩日後，便會復工拍攝《復國者聯盟》導演崔東勳執導的科幻片《外星人》。

李貞賢慶結婚周年

提起《軍艦島》，蘇志燮戲中拍檔李貞賢在去年4月7日與圈外男友結婚，剛巧跟蘇志燮同月同日辦喜事。李貞賢昨日透過社交媒體上載婚紗照，慶祝結婚一周年。不過，跟李貞賢同年同月同日結婚的男團Click-B成員金相赫，昨日卻承認跟任職購物網站總裁的妻子宋多藝離婚，但未有透露婚變原因。