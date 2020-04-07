爆老公私隱拒收口 吳若希：佢無詐型

記者：柯美

吳若希近日推出新歌《這位蠢才》，昨日她到新城做訪問，表示自己現在有明確目標，就是要積極做好新歌宣傳。問她目標應否是「收吓把口」，不再爆老公私隱？她說：「我老公不介意，亦無詐型叫我不要再講。好私人咩，這種事（指自慰）其實好正常，幾多歲呀？」

提到可能有小朋友觀看，會否擔心教壞小朋友？吳若希坦言：「我凌晨時分才開Live，現今的小朋友不用我教，這方面他們叻過我，我10歲的弟弟都已經問我性問題，我用性教育書本知識去教他，每個人都要經歷，好正常。」

否認婆媳不和

談到網友負評如潮，質疑她老公為何會娶她入門？吳若希得戚地說：「我的確是入了家門，留言的網友應該沒睇Live，有睇的就知道大家好開心，無所謂啦，喜歡睇就睇，不喜歡睇就不要睇。」

問到奶奶有沒有微言？吳若希說：「奶奶知我說話模式是這樣，奶奶好惜我，經常讚我好，我都讚奶奶好，但每次做完訪問都無人報道，就讓你們造一下新聞，最近悶呀嘛，出道至今經常說我們婆媳不和，根本沒這回事。」