【開箱】血腥暴力動畫《碳變：義體置換》 不死戰士化身柯南查案

360年後的未來世界

《碳變》改編自英國作家Richard K. Morgan的同名科幻小說，故事發生在360年後的未來世界，人類科技已經進化到可以保存記憶，經過數碼化之後，下載到另一軀體「備份」，變相令人獲得永生。第1季共分10集，請來《自殺特攻：超能暴隊》男星祖爾堅拿文（Joel Kinnaman）扮演智勇雙全的星際戰士武科瓦奇，他接受地球首富邀請，調查一宗詭異的謀殺案，因為死者正是首富本人。

《碳變》第2季今年初上架，雖然比首季少了兩集，然而劇情並未因此變得緊湊，口碑亦好壞參半，反而男主角改由《美國隊長》飾演「飛隼」的安東尼麥奇（Anthony Mackie）接棒，算是較有新鮮感。

動畫版延續暴力美學

正當部分粉絲為《碳變2》感到納悶之際，Netflix剛於上月推出動畫版《碳變：義體置換》，在短短1小時14分鐘的故事裏，既交代主角的前世今生，又補充他化身柯南查案的前因後果，最重要的是動畫延續真人版的暴力美學，每場動作戲都血肉橫飛，叫好此道者看得過癮。

《碳變：義體置換》講述男主角武科瓦奇到了拉提莫星球，換上全新軀體後，接受日本黑幫大哥棚瀨田先生的任務，調查其弟的真正死因，結果發現事件涉及另一幫派水本組的首領傳位儀式，就連CTAC殖民戰術突擊隊成員萊莉川原亦奉命插手，令到案情變得愈來愈複雜。

如果留意《碳變：義體置換》的時間軸，不難發現它是真人版《碳變》第1季的前傳故事，其中一條重要線索，正是武科瓦奇跟失散多年的妹妹萊莉川原尚未相認；此外，棚瀨田先生正是《碳變》第2季中，由美籍日裔男星James Saito扮演的黑幫大哥，原來他跟男主角早有淵源。

經過兩年努力，製作團隊建立了一個屬於《碳變》的世界觀，無論真人版抑或動畫版，都可在此基礎上，無限伸延下去，正好符合Netflix的營運手法。

《狂野時速》動畫外傳

值得一提的是，除了《碳變》之外，荷李活另一賣座電影系列《狂野時速》亦已推出動畫外傳，這部以年輕觀眾為目標的《狂野時速之極速間諜》（Fast & Furious: Spy Racers），去年12月在Netflix上架，並非以雲狄素（Vin Diesel）飾演的「唐老大」作主角，而是他的表弟東尼泰瑞托，他跟幾名戰友獲得政府特務機關招攬，潛入並瓦解一個意圖征服世界的犯罪賽車組織。

由夢工場製作的《狂野時速之極速間諜》動畫，賽車場面仍算緊張刺激，加上目標觀眾定位清晰，減去血腥暴力，增加搞笑情節，正好為《碳變：義體置換》以外的觀眾提供另一選擇。