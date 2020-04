【明報專訊】MIRROR不少工作因新冠肺炎疫情而取消,原本4月推出的合唱歌亦要延後。12名成員大多數時間留家中,以確保個人身體健康,減低醫護人員負擔。他們了解到前線醫護人員這段時間面對前所未有的壓力,於是自發在不同地方,以手機錄唱at17舊作《The Best Is Yet To Come》,再剪輯成MV,於社交網站內發布,呼籲樂迷與他們一樣,多留守家中,以行動守護前線醫護。