汪明荃隔離添情趣 製豪華一人火鍋供羅家英睇波

記者：陳釗

攝影：孫華中

阿姐受訪時笑稱見坤哥於其Ig兩度留言，可能很想擁有噴霧，所以便送對方幾支，最緊要啱用。

坤哥則表示一早收到化妝間姐姐通知時，覺得好驚喜，他說：「仲有阿姐親手題字『煩交』吳業坤，覺得很好笑。本來只是網上互動，沒想到阿姐那麼有心，袋我都不會丟。（會否叫阿姐親自為你噴？）不要太過分，見她跟家英哥咁恩愛，不好意思。但真的很窩心。」

關淑怡退出 坤哥感突然

長輩緣甚佳的坤哥，堪稱「阿姐殺手」？他笑言很開心入行多年，獲各大阿姐的愛惜，例如Liza姐、 Helen姐（馬海倫）、Do姐（鄭裕玲）、家燕姐（薛家燕）和娥姐（商天娥）都很照顧他。

對於關淑怡網上宣布退出樂壇？曾與對方合作的坤哥覺得很突然，第一次聽對方現場唱歌時，真的覺得很犀利，他說：「假設她真的退出，我都很幸運能成為她最後一個演唱會的嘉賓，亦尊重她的決定，最緊要舒服沒壓力。」

阿姐不捨節目想添食

另外，談到阿姐日前於家中為老公羅家英悉心準備一人火鍋，有海鮮、牛肉及清酒，相當豪華。阿姐表示家英哥獨自於家中隔離都很慘，故為對方添情趣，她說：「個煲是朋友之前送的，火鍋料就是我和工人姐姐一起去街市買，回家後各自各打邊爐。」

阿姐稱家英哥日內便完成14日隔離期，對方說出來後最想去吃日本料理，可能都會訂枱滿足老公。問家英哥隔離期可有呻悶？阿姐笑說：「沒有，他都很忙，要完成劇本和打電話給一些老人家整理古腔，又要幫我練歌，因我9月在西九有大戲演出，希望不用改期啦！」對於《娛樂大家10點半》已完成拍攝，阿姐大感不捨，與眾主持在這一年間已建立默契，寄望能再添食。

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