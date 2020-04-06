關淑怡約滿寶麗金後宣布不續約，雖有作品推出，但絕少露面，逐漸淡出樂壇。2001年，關淑怡在台灣復出，加盟BMG推出國語專輯《冷火》，翌年因她懷孕，雙方和平解約。直到2005年簽約「大國文化集團」再次復出，2018年簽約環球唱片公司至今，關淑怡卻突然決定退出樂壇。

迷離戀事

感情生活撲朔迷離的關淑怡，2001年未婚懷孕，誕下兒子關浚賢，至2005年她才向外承認未婚產子，最後她在社交網自爆兒子生父是寧波車。入行以來，關淑怡曾跟周文健拍拖，這亦是她唯一承認過的圈內戀情。2014年，關淑怡跟比她年輕22歲的內地藝人李佳念手拖手出席活動疑似拍拖，但她強調對方只是朋友；她亦先後與李克勤、林國斌及曾志偉傳過緋聞。

行為怪異

近年關淑怡情緒不穩，行徑古怪。2012年她曾在fb揚言要自殺；2016年她墮海獲救，事後澄清非情緒有事，只是行沙灘時失足墮海。翌年，關淑怡在大嶼山愉景灣一間酒店內，因酒店政策突然有變，她擔心和兒子無法繼續入住，情急下出手襲擊職員，被落案起訴；她承認普通襲擊罪，被判罰款2000元，裁判官並寄語她要向前行，有個快樂的人生。

勇於發聲

關淑怡一向我行我素，去年反修訂《逃犯條例》風波期間，她在微博宣傳與黃耀明合唱的新歌惹來內地網民批評，她稱不會因朋友而違背自己的立場。其後，她又在社交網發文批評警察，至近月的新冠肺炎疫情，她亦有發聲指摘政府。

娛樂組