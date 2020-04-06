深夜發文宣布退出樂壇 關淑怡：看到最醜陋的一面

娛樂組

關淑怡近年負面新聞不斷，亦甚少公開露面，但不時在社交網抒發意見。2月初本報曾遇見她在中環行街睇衫，其間煙癮大發行出店外吸煙。在新冠肺炎疫情下，她全程未有戴口罩，發現記者後即乘的士離開。

咋日凌晨關淑怡突然在社交網發文，宣布退出娛樂圈，令人驚訝。她前年與環球唱片簽約，但雙方合作似不太愉快，她曾在社交網上發文表達不滿，上月稱公司不負責任、包庇自己人等，還說不再相信公司：「了結自己，一了百了」，令粉絲很擔心。

不受尊重 被迫退出

昨日凌晨她再發文，表示經過深思熟慮，決定退出事業，稱不會責怪誰，也不想損壞自己名聲。她表示已完成和唱片公司合約，多年來對音樂事業相當認真，不斷要求改進，但現在卻相當失望。她透露：「看到最醜陋的一面，未有獲得過尊重。」之後她再留言說自己是被迫做出這個決定，在沒有選擇下退出，強調自己有獨立思想，不是一件貨品及扯線公仔，是全心全意做音樂，問心無愧，但有人做錯從不道歉，沒有互相尊重。她不在乎別人怎樣說，但受夠了，認為人言可畏。

相約世界盡頭再見

關淑怡之後再貼相留言：「在世界各地的盡頭找到我……SK」對於關淑怡的言論，環球唱片表示沒有回應。關淑怡簽約環球唱片後，產量不多，包括翻唱陳百強的《漣漪》、與黃耀明推出歌曲《快樂到死》，並推出重新演繹以往作品的廣東唱片、限量單曲，都有不錯的銷量。