【開箱】Quibi娛樂快餐電影分段看 JLo慈善騷日派78萬

10集共送百萬美元

據悉Quibi開台會先推出51個節目，當中分成3大類，包括分集電影、綜藝娛樂（遊戲、真人騷、清談、飲食旅遊文化紀錄片），以及新聞資訊節目；《Thanks a Million》應該屬於綜藝娛樂，介乎遊戲節目與真人騷之間。這節目共10集，每集有一名嘉賓，除了JLo外，還有《肌智同學會》奇雲赫特（Kevin Hart）、男歌手 Nick Jonas、聲演動畫《魔雪奇緣》的姬絲汀貝爾（Kristen Bell），以及名模 Karlie Kloss等。每人會隨機選一名受惠者，送出10萬美元（約78萬港元）現金，然後對方要再把其中一半錢分發出去。從預告片段所見，幸運兒看到厚厚現鈔都顯得有點驚訝，但這節目另一目的是如何把善意再傳開。

電影分段播 每集10分鐘

至於分集電影，雖說在手機播放，但Quibi相當落本，已炮製了35齣電影，每套戲會分成10分鐘1集，然後每日放映1集。當中包括《權力遊戲》女星蘇菲端納（Sohpie Turner）主演的《Survive》，講述一名有自殺傾向的女子，當經歷墜機意外後重燃生存意志的故事。

《Most Dangerous Game》由《飢餓遊戲》李安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）和《希魔撞正殺人狂》金像男星基斯杜夫華斯（Christoph Waltz）主演，李安飾演身患絕症的男子，太太卻懷有身孕，他獲邀參加一場死亡遊戲，自以為是獵人，後來才發現自己才是獵物。

「靚太」伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）主演的《Flipped》，則講述一對夫婦準備參演真人騷，卻在準備裝修的房子發現一筆墨西哥販毒集團留低的鈔票。

另外，跟Quibi老闆卡辛堡（Jeffrey Katzenberg）份屬好友及老拍檔的史匹堡，又會拍名為《After Dark》的恐怖故事，並預告只會在日落後才上架。Quibi節目衆多，卻不被市場看好，但當中的影視題材如果有潛質，版權轉售重拍，隨時另闢蹊徑。