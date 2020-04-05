與老公細仔越南避疫 翁嘉穗擔心美國求學大仔

日日與大仔Jason電聯

翁嘉穗表示身在美國波士頓求學的大仔Jason，預計4月底返港；知當地疫情嚴峻，身為家長自然緊張又擔心，慶幸兒子很乖甚少出街，每日都有通電保持聯絡。大仔會否飛越南一家匯合？翁嘉穗未肯定，「暫時都未知，因為越南也封了關，不准許其他國家人士入境，所以未知情况。就算Jason返港，也會自我隔離」。

慧妍雅集籌款晚宴延期

擔任慧妍雅集2019至2020年執行委員會會長的翁嘉穗，承認受疫情影響，早前委員會決定將慧妍雅集周年籌款晚宴，由原定5月舉行延期至10月，地點也跟以往不同，她說：「以往幾年都在洲際酒店舉行，但委員會想試試到其他地方，覺得比較有新鮮感，已決定轉到香港瑰麗酒店舉行，並非受洲際酒店最近宣布裝修休業影響。」翁嘉穗盼疫情盡快過去，10月如期舉行，若屆時情况仍未穩定，會再跟會員開會討論。

記者：林蘊兒