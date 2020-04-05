無綫停拍旅遊節目 《嫁到這世界邊端4》擱置 袁學謙疫境無得外遊：超辛苦

無綫非戲劇分部經理暨節目監製張志明接受《明報》訪問，他稱2月傅嘉莉與楊潮凱到柬埔寨時已戴口罩上飛機，完成拍攝後，受疫情影響，外遊拍攝的節目也叫停。原本陳貝兒於3月出發拍《嫁到這世界邊端4》也擱置下來。

監製︰存貨夠播映半年

問及無綫自製旅遊節目會否「斷市」？張志明稱目前的存貨夠播映半年，今日（4月5日）播映袁學謙主持《離地自由行》第4輯。《3日2夜》緊接播《西葡潮什麼》。還有阮兒主持《駕到去歐洲》。共15集的《蒲世界》等。至於計劃中的旅遊節目拍攝安排？張志明坦言要睇疫情，目前是沒有計劃，未能出外拍攝便變陣，構思在香港可以拍什麼。在疫情全球大流行下，他稱看旅遊節目總比看每日疫情走勢開心。

《離地自由行》開播吊觀眾癮

今晚翡翠台播映「旅遊達人」袁學謙（Benedict）主持的《離地自由行》，他接受《明報》電話訪問。問到疫情下播映旅遊節目，觀眾有得睇無得飛是否無癮？他笑言想不到節目在這段時間播映，以「吊癮」形容觀眾的心情。他稱暫時不能外遊便多做資料蒐集，計劃疫情過後可以去哪裏玩，可能有更多人留意這節目。

「旅遊達人」近4個月無得飛是否身痕？他笑說︰「超辛苦！真係無嘢做到一個點，係咁拍YouTube。」他原本計劃2月到日本賞櫻，已連續6年了，但今年斷纜；4月的行程是到切爾諾貝爾；6月則到非洲坦桑尼亞。他拍攝第2輯《離地自由行》時曾到非洲，很喜歡這個地方，所以想再去。現在所有行程也取消了！

袁學謙疫後先到日本再去非洲

袁學謙表示待疫情過後，他最想飛去日本，好掛住日本美食，睇唔到櫻花都想去睇風景，之後他會再到非洲。他主持的《離地自由行》先後拍攝4輯，首兩輯在J2台播出，分別到訪德國與東非，去年播映第3輯，到俄羅斯拍攝，並搬到翡翠台播映。新一輯是法國美食之旅，共4集，由法國南部出發到巴黎，介紹地道美食與貴價食材。袁學謙稱14日拍攝行程緊密但好玩，每日到不同景點，曾駕車8小時往拍攝3、4分鐘的環節。他到酒莊拍攝，品嘗一支142年歷史的紅酒，飲落口似陳醋味。

去年《離地自由行》轉到翡翠台播映時被形容為「升呢」，袁學謙稱沒有因不同頻道播映而有不同表演風格，他就是呈現自己的性格，真實一面。對於無綫旅遊節目不時被批評只是食買玩？他說︰「有別於其他旅遊節目，我做的是Luxury Travel（豪遊），都算是第一個。我不是經常在熒幕出現，觀眾可能會好奇這個男仔是誰，我會做得較放，有不同角度，是深度遊。」

投資茶飲店疫市擴展生意

雖然節目標榜「離地」，但他所鼓吹的是Affordable Luxury，他說︰「大家可以做到的，例如坐商務艙是可以用里數去換，酒店有好多方法不用花太多錢便可upgrade。其實是在旅程中慳慳埋埋，可以享受一日好豐富的行程，這才是我想表達的理念！」袁學謙投資茶飲店，問他在疫情下生意是否受影響？他稱之前生意跌三四成，最近已好轉，跟市道好時，相差約一兩成。他透露5月將於旺角開分店。疫市下擴展生意被指大膽？他滿有信心說︰「有危就有機！」

娛樂組

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