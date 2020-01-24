健身中心結業遭大股東拖糧10萬 吳雲甫學做KOL疫境自救

位於上環的健身中心4月1日結業，吳雲甫（Owen）暫時沒工開，昨日與好友一起到朋友的健身中心拍攝教人健身的示範短片，上載到社交平台，讓大家安心留家一樣做到運動。

掛名董事慘成欠薪受害者

Owen表示3月31日凌晨才收通知，健身中心即時結業，慘成受害者的他說：「去年因為社會運動已影響生意，公司缺現金流，人事變動過一次，叫我掛名做董事。本來到5月健身中心租約期滿後才打算結業，卻不知突然結束。除已報名交付了學費的學生受影響，我也遭健身中心最大股東拖欠兩個月薪金，金額約10萬元，現已交由律師處理追討賠償，但已打定輸數，多數追不回。好友顏子菲因到荷李活試鏡，離港兩個多月，所以她沒有欠糧，不受影響。」

身為負責任導師，Owen手上的圈中人學員有前港姐陳雅思和羅樂林女兒羅苡之，連同其他學員大約有200小時已付費的課程尚未完成。

租場地續為已付費學員上堂

Owen為不想學員半途而廢，他自行找朋友的健身中心繼續上堂，以優惠價暫時租借場地使用，租金全數由他支付，即使白做沒錢收，都沒有所謂。而太太有兩間瑜伽中心，不過設施不同，趁政府最新的防疫措施規定要健身中心暫時關閉14日，便趁機改裝中心設備，亦主動聯絡學員上堂新安排。同時又積極與其他健身中心傾合作，希望繼續開班教人健身。

拍短片教健身幫補生計

受疫情影響，Owen近兩星期沒工作，為免手停口停，即採取應變方案，最近積極學做KOL，在網上拍短片，教人健身及為產品宣傳，每次約收數千元當幫補收入。新婚的他雖然面對工作和疫情考驗，但他仍然充滿正能量，「我和太太婚前都有做身體檢查，為生小朋友準備。雖然疫情未受控，但造人大計都是順其自然，不會太擔心」。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中