【開箱】《Rugal：無淚交鋒》韓式超級英雄劇 崔振赫變機械人為妻復仇

首兩集收視不俗

《Rugal：無淚交鋒》改編自同名網絡漫畫，由《皇后的品格》崔振赫與《記憶報仇》朴誠雄主演，講述熱血警探崔振赫，為了對抗犯罪組織，導致愛妻慘死，他亦重傷失明，更被冤枉為殺妻兇手，他為復仇而安裝「機械眼」，加入秘密警察組織「Rugal」，誓要瓦解犯罪集團。

新劇剛於上周首播，第一集收視率錄得2.6%，翌日播出第2集已升至3.9%，以OCN頻道來說，成績尚算不俗。該台近年較為矚目的作品，包括《他人即地獄》及《奪命殺聲3》，全劇平均收視分別為3%及4.3%。

《Rugal：無淚交鋒》節奏明快，首兩集已交代警方拘捕犯罪組織頭目，然而案件開審前，所有證人及負責保安的警員均被朴誠雄飾演頭目助手滅口。因為休假而逃過一劫的崔振赫深感內疚，挑釁組織頭目，結果被打到重傷失明，連累其妻亦難逃一劫。

韓版復仇者聯盟

失明後的崔振赫被冤枉成殺妻兇手，在獄中獲得秘密警察組織「Rugal」招攬，安排特訓並加裝機械眼。原來「Rugal」早已有數名「半人半機械」成員，除了崔振赫的機械眼外，韓劇《感激時代：鬪神的誕生》男星趙東赫擁有機械手臂，《愛到最後》女星鄭惠仁的腦袋安裝萬能晶片，《致忘了詩的你》朴宣浩則安裝人工五臟，彷彿是韓版《復仇者聯盟》。

這班超級英雄的首個任務，正是偷走犯罪組織頭目的巨額賄款，原本可以順利完成任務，卻因崔振赫發現其中一名殺妻兇手，憤而離隊追殺仇人，令到隊友幾乎身陷險境，上司決定軟禁崔振赫，並關掉他的機械眼以示懲罰。

新劇以超級英雄題材作賣點，但非Marvel電影主角「變形俠醫」或者「美國隊長」般擁有超能力，反而似「鐵甲奇俠」的半人半機械人。到目前為止，除了提及「機械臂」趙東赫的超強力量外，崔振赫仍未發揮「機械眼」的威力，至於朴宣浩似是電腦黑客，跟人工內臟毫無關係，難以稱為超級英雄。

曾有鋼鐵人與都奉順

事實上，《Rugal：無淚交鋒》亦非韓國首部超級英雄劇，李棟旭主演《鋼鐵人》，當他憤怒時身體長出鋼刺兼可飛天；朴寶英的《大力女子都奉順》天生神力，彷彿女版變形俠醫。

雖然崔振赫在《Rugal：無淚交鋒》尚未完全展示超級英雄的威力，但劇中不乏肉搏、飛車、槍戰等動作場面，不乏官能刺激，加上他練得一身健碩肌肉，仍有一定吸引力。崔振赫早前受訪時表示，劇中不少動作戲，演來並不容易。

比起動作場面，劇中扮演奸角的朴誠雄似乎更具瞄頭。他飾演喪心病狂的犯罪組織頭目的助手，兇殘成性，表面上忠心耿耿，其實早懷鬼胎，當他得悉頭目有意剷除自己，立即先下手為強，又對崔振赫窮追不捨。朴誠雄透露今次扮演反派，「在拍攝現場簡直是完全失常，像瘋子一般的120%壞蛋，演來相當過癮」。