湯漢斯悼念《那一天傳奇》作曲家 《甜心先生》艾莉溫禾夫確診 阿諾捐5萬口罩抗疫

去年憑美劇《瘋狂前女友》贏得艾美獎最佳原創歌曲獎的Adam Schlesinger，前日在紐約醫院病逝，終年52歲。據他的代表律師透露，Adam上周不適送院，確診新冠病毒肺炎後，病情一度轉好，最終仍是捱不過肺炎併發症身亡。

創作多首電影金曲

曾為湯漢斯自編自導自演電影《那一天傳奇》創作多首插曲，包括大熱作品《That Thing You Do》的Adam Schlesinger，死訊昨日曝光後，湯漢斯隨即透過社交媒體Twitter留言悼念：「沒有Adam，就不會有Playtone（湯漢斯在1998年創辦的影視製作公司），亦不會有《那一天傳奇》。他是唯一的，如今病逝了，實在非常傷心。」

Adam Schlesinger曾為數以十計影視作品作曲兼監製，包括港迷熟悉的《冧歌有情人》、《豬兜有情人》及《愛情二次創作》等，跟荷李活台前幕後合作無間，因此除了湯漢斯外，其他圈中人包括電視名嘴基梅爾（Jimmy Kimmel）、《魔戒》男星伊力查活（Elijah Wood），以及驚慄小說大師史提芬京（Stephen King）等亦有留言悼念。

艾莉隔離仍受感染

另一方面，曾經參演《甜心先生》及《複雜關係》等電影的55歲美國女星艾莉溫禾夫，前日透過社交媒體Instagram（IG）上載自己臥病在牀的照片，她表示：「我已確診新冠肺炎，從未病得如此痛苦過，包括發高燒、全身疼痛、胸口受壓，現已自我隔離。」上月24日她才透過IG表示響應在家隔離（#istayhome）的網上號召，結果仍是受到感染。

美國疫情漸見失控，曾任加州州長的《未來戰士》72歲男星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）出錢出力，繼早前捐出100萬美元（約780萬港元）予慈善機構，昨日再上載短片，親自運送5萬個N95口罩到加州某醫院，協助前線醫護人員抗疫，贏盡網民讚賞。

安祖蓮娜代子澄清

另一方面，《黑魔后》女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的18歲養子麥度斯（Maddox），上月因就讀韓國延世大學避「炎」停課，於是返回美國一家團聚，安祖蓮娜前日接受韓媒訪問，澄清養子並非轉校，待疫情結束後，將會繼續上課，又重申她一直支持養子出國留學，讓家人有機會透過麥度斯，對韓國有更深入認識。

金在中避過懲處

韓國方面，男團JYJ成員金在中前日趁愚人節訛稱確診新冠肺炎，雖然事後否認兼兩度致歉，仍惹來不少網民抨擊，甚至到青瓦台請願網站以違反「傳染病預防法」為由，要求有關當局予以懲處。據韓媒昨日引述政府官員稱，暫時無法透過該法例追究金在中。

另外，韓片《白頭山：火山浩劫》男星河正宇與《軍艦島》黃政民合演新劇《蘇利南》，最近受疫情影響而擱置拍攝計劃。據報此劇製作費高達400億韓圜（約2.5億港元），由串流平台Netflix投資開拍，原本打算到多明尼加取景，但因疫情而無法成行。