彭懷安月中結婚 一切從簡

【明報專訊】彭懷安（Eddie）本月12日踏入42歲，過去他與前港姐朱慧敏拍拖多年，達談婚論嫁階段，可惜兩人經歷數次離離合合，最終分手收場。Eddie近年專注打理冰室生意和接拍劇集，與同年紀任職財務策劃顧問的女友鄭佩儀（Ivy）志趣相投，不時上載生活照放閃。上月11日，Eddie以原名「彭廸安」入紙申請註冊結婚，起初打算擇日進行簽字儀式，同日設婚宴，但現時疫情肆虐，只好將婚禮從簡。準新郎Eddie未有透露明確婚期，「因受疫情影響，現在改變原來計劃，今個月中只邀請律師擔任婚姻監禮人，在律師樓或餐廳進行簽字儀式，僅邀請兩家至親食餐飯，並安排少於20人到場觀禮。為大家安全着想，暫時不會擺酒或搞派對，待疫情過去才再後補」。他原定婚後造人，但擔心疫情未知何時完結，故暫時擱置計劃。