【開箱】《夫妻的世界》講上流婚姻 金喜愛報復出軌丈夫

女醫生表面生活幸福

《夫妻的世界》首集，以恩愛夫妻擁有完美的家庭生活開始。任職家庭醫生的金喜愛，有溫柔的丈夫和乖巧兒子，過着幸福生活。某日，金喜愛在丈夫的衣物上發現一條咖啡色的頭髮，懷疑他出軌。金喜愛開始留意身邊擁有啡色頭髮的女人，並嘗試偷看丈夫的手機及跟蹤他，但沒有任何實證丈夫有外遇。

正當金喜愛自以為多疑之際，在她的女病人幫忙下，於丈夫座駕的車尾箱發現他收藏另一部手機，內藏他跟女生的親密合照與短訊。金喜愛還發現身邊好友，包括鄰居夫婦、診所同事等全都知情，還幫丈夫向她隱瞞，讓她感到受背叛。

「小三」出招逼男方離婚

飾演「小三」的韓素希一直向朴海俊施壓，要求他與妻子離婚，所以刻意在男方身上留下「線索」，還意外懷孕。金喜愛質問丈夫，要求他坦白從寬，但朴海俊矢口否認。金喜愛決定施計逼老公知錯。

《夫妻的世界》至今僅播出兩集，節奏非常明快，第一集已火速發展到金喜愛發現丈夫出軌，估計往後劇情會集中在金喜愛如何利用丈夫身邊的人，迫使他面對一切。

金喜愛戲分重發揮演技

現年52歲的金喜愛，已4年沒拍韓劇，對上一齣作品是收視麻麻的《倒數第二次愛情》；她最為人熟悉的劇集是與劉亞仁合演的《密會》，改編自日本片《東京鐵塔》，金喜愛在劇中飾演愛上年輕鋼琴家的上流社會已婚婦人，談一段不見得光的愛情。當年《密會》收視雖然不佳，但題材新鮮而大獲好評。今次在《夫妻的世界》，金喜愛的角色也具挑戰性，飾演事業有成的女強人，卻有一段不幸婚姻。她今次戲分很重，鏡頭也特別多，可以盡情大展演技，她也演得投入，有望再創事業高峰。

據悉，英國原裝版本《Doctor Foster》有兩季，合共10集，最終夫婦婚姻破裂，獨生子離家出走。《夫妻的世界》的結局不知會否跟足原作。