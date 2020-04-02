《星戰》英男星染疫亡 妻澳洲隔離無法道別

據安德魯的發言人稱，他跟第三任妻子Gabrielle結婚約一年，對方同樣是語言導師，早前從新西蘭飛往澳洲後正滯留當地需要隔離，所以未能見安德魯最後一面，估計也無法出席喪禮。

《女超人》21歲女星奧莉花確診

荷李活前日再增確診個案，曾演出美劇《女超人》及Netflix劇集《平行社會》的21歲女星奧莉花尼簡能（Olivia Nikkanen）透過社交網Instagram稱已「中招」。她表示雖然胸口仍有點痛，但已好很多，還說這病很可怕。

奧莉花表示，3月13日開始感到周身痛、有點發冷，並發燒至99.5度；翌日再燒至102.4度，渾身疼痛和發冷，十分疲倦。之後失去嗅覺和味覺，到上月16日她接受了檢測，出現喉嚨痛等症狀，翌日當退燒後伴隨而來的是胸痛，3月19日檢測結果呈陽性反應。奧莉花稱與母親在家隔離超過兩星期，她感到很幸運可以康復。

至於《虎膽龍威4.0》男星賈斯汀朗（Justin Long）自言懷疑被弟弟的女友傳染新冠病毒，出現疼痛、惡心、頭痛及胸口痛等症狀，不過由於他的症狀不算高危，所以暫時未能接受檢測，因此十分擔心。

艾迪斯艾巴夫婦完成隔離滯留美國

《雷神奇俠3》男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）及其妻Sabrina早前確診新冠肺炎，自言已經完成隔離期，但由於沒有任何航班返回英國，所以兩人正滯留美國，而且相信會逗留當地一段日子。艾迪斯稱和太太的狀况還不錯，已捱過最差的階段，會保持樂觀。

另一方面，著名演唱會主辦商Live Nation捐出1000萬美元（約7800萬港元）協助受影響的業界渡過難關。3年前曾接受換腎手術的女歌手Selena Gomez，則會捐贈物資給曾為她治病的Cedars-Sinai醫療中心。