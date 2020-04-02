金在中愚人節訛稱確診 網民震怒聯署要求韓政府懲治

現年34歲的韓國男團JYJ成員金在中昨日透過Instagram上載全黑畫面，並表示：「我感染了新冠病毒肺炎，是自己粗心大意，忽視了政府和身邊人的警告，我為個人行為帶給社會負面影響，以及有機會被我傳染的人表示歉意，我現在醫院接受隔離治療，還有很多說話想講，很多人想見。」亞洲各地傳媒紛紛轉載報道，並視為韓國首宗藝人確診個案。

開玩笑過火 防疫部門關注

正當韓媒向金在中所屬事務所求證消息真偽，相隔1小時他突然刪改帖文，改稱是愚人節跟大家開玩笑：「如果我身邊的人受到感染，我會感到心碎……愚人節的笑話或許太大，短時間內令很多人傷心，不過，我只想告訴你們，保護自己等於保護身邊重要的人，希望大家身體健康。」又表示願意為此接受懲罰。

由於疫情嚴峻，金在中的玩笑明顯過火，有韓國網民透過青瓦台國民請願留言版，要求政府懲罰金在中，短短數小時已有數千人聯署；韓國中央防疫對策本部亦表示關注，目前正討論事件是否涉及惡作劇，才再考慮處分。

缺席電台節目 整蠱人有前科

受到事件影響，金在中原定昨日擔任NHK電台節目《古家正亨Pop A》嘉賓，結果臨時宣布缺席；至於明晚直播的朝日電視台音樂節目《Music Station》，金在中會否亮相？抑或趁機公開道歉？具體情况暫時仍未公布。

有網民翻其舊帳，原來金在中並非首次趁愚人節整蠱粉絲，早在2014年他透過社交媒體自稱3年內結婚；2017年到高雄開騷，演出期間突然暈倒，其後再次步出舞台，同樣解釋只是一場玩笑。

不過，亦有粉絲替偶像求情，表示金在中一直關注疫情，率先捐出1000萬韓圜（約6.4萬港元）予內地購買醫療物資，再捐3000萬韓圜（約19.2萬港元）給韓國慈善機構。其他粉絲集資捐贈口罩，他又低調捐出1000萬韓圜。

日本組合決明子主音確診

金在中近年主力進軍日本市場，當地疫情同樣嚴重，繼70歲諧星志村健病逝、特攝劇《魔進戰隊煌輝者》男星小宮璃央及日劇《海女》編劇宮藤官九郎確診後，昨日輪到日本Hip-Hop組合決明子主音Ryoji（大塚亮二）證實受到新冠病毒感染，據他的事務所透露，Ryoji於上月22日出現病徵，同月30日求診，直至前日確診。

TBS員工中招 《半澤直樹2》延播

隨着疫情持續擴散，藝能界風聲鶴唳，加上TBS電視台早前證實一名60歲男工作人員確診，昨日宣布旗下3部新劇，包括原定本月19日首播的《半澤直樹2》，以及《MIU404》和《我的家政夫大叔》都會延期開播，估計其他電視台亦會仿效。

事實上，這3部劇集受到疫情影響，日前已經停工，拍攝進度難免受阻；另一方面，NHK電視台的晨間劇《聲援》，以及大河劇《麒麟來了》亦緊急叫停，暫時本月中才考慮復工。