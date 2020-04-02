張國榮逝世17年 香港疫境重現 哥迷3000紙鶴悼念 唐鶴德信摯愛為大家打氣

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

當年哥哥離世時，SARS疫情襲港，相隔17年，香港又受新冠肺炎疫情影響，百業蕭條，加上政府實施人流管制，很多人盡量留在家中。雖然歌迷會未能向政府申請牌照舉辦任何公眾活動，公開悼念被迫取消，改在社交平台舉行。過往在中環文華東方酒店和蠟像館的獻花活動，以及黃昏的燭光晚會亦取消。不過「哥迷」對偶像思念不減，毋懼疫情，昨午開始先後有約20人到酒店外獻花，並附有悼詞和詩詞，又有掛熊公仔及燃點香煙，堆滿數十束鮮花。有「哥迷」站在鮮花前低頭沉思，當獻花後隨即散去，未有違反限聚令。不過相比往年的花海，今年在疫情下顯得較為冷清。

「另一國度時刻想念」

哥哥生前摯愛唐鶴德跟往年一樣，在網上發文悼念，上載他撐着傘、搭着哥哥膊頭的合照，留言：「17年前你離開了我們，但我知道你在另一個國度裏時刻都想念着我們，特別在這嚴峻的時候會更加給我們鼓勵、打氣，希望大家一起加油、努力，共同渡過這一次的疫情。」

陳淑芬昨到寶福山

哥哥生前的經理人陳淑芬（陳太）昨晨與兒子陳家豪抵達寶福山寶禪堂，帶同各地「哥迷」寄來約3000隻紙鶴及整輯網上祝福語小冊子送給哥哥。他生前的好友連炎輝及前助手Kenneth，亦有來向哥哥送上祝福。

世界各地疫情未受控 ，避免人多聚集，以及減低外地「哥迷」長途旅遊的風險，陳太早前取消昨日與「哥迷」在寶福山的約會。雖然未能共聚，但陳太明白眾「哥迷」的心意，呼籲可在網上留言或寄一隻代表自己心意的紙鶴到「哥」迷會，結果反應熱烈，陳太把所有網上祝福語整輯為一本小冊子，並從3000隻紙鶴中取用1741隻（代表第17年的4月1日），於堂內的花飾中，製作一套漂亮的花牆和紙鶴架送給哥哥。其中日本「哥迷」亦寄來千羽鶴。

衆星網上悼念

哥哥人緣甚佳，圈中好友周慧敏、林嘉欣、章子怡、關淑怡、劉培基、張衛健、薛凱琪等都有在社交網留言悼念。

周慧敏將兩人多年前合作拍攝電影的片段、劇照和花絮製作成片段，再配上音樂來懷念。林嘉欣上載木棉花樹照片，留言：「Dearest哥哥，你好不好？抬頭看見紅色的木棉花，我們如此眷戀你，許許多多的捨不得。思念依然。」

關淑怡上載張國榮《霸王別姬》劇照說︰「Miss u much...這麼遠那麼近。」