【開箱】新片大兜亂 湯漢斯《雷霆戰艦》上映無期

湯漢斯新片受拖累

Sony影業公布的名單，《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound）首當其衝，該片原定6月上映，現無限延期，《雷》片由兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）自編自演，他早前確診新冠肺炎，雖然健康沒大礙，但疫情再次影響他的事業，可說禍不單行。《雷霆戰艦：獵犬號》以二戰為背景，湯漢斯飾演驅逐艦指揮官Ernest Krause，擁有多年海軍經驗，卻第一次置身戰場。身負護航任務的他需要帶領其他驅逐艦保護37艘商船穿越大西洋，任務途中卻遭德國海軍的U型潛艇追擊。敵方神出鬼沒，除了要提防水面的船隊，亦要避開深藏海底的魚雷伏擊，面對敵暗我明的處境，Krause需時刻保持高度警戒。隨着有同袍犧牲，Krause必須戰勝對自己的懷疑，才能完成任務，凱旋而歸。

謝勒力圖主演《魔比煞》

「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）主演的《魔比煞》（Morbius）今年1月推出預告，本是暑期大片之一，粉絲現要等到明年才有機會欣賞；故事講述魔比煞從小患有罕見血液疾病，因身體缺陷受到欺凌，他長大後也自以為隨時會死掉，及後當上醫生，助人的同時也為自己尋找解藥。其後他去到一個神秘地方，從瀕臨死亡到感覺重生，更發現自己速度與力量激增，代價卻是無法抑制地需要吸血。

《魔比煞》的預告片中《蜘蛛俠：強勢回歸》米高基頓（Michael Keaton）飾演的奸角「禿鷹」，亦有現身，令Marvel超級英雄電影迷對此片更加期待。

湯賀蘭新片一再延期

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）主演改編自電腦遊戲的《Uncharted》，原定本月在德國開鏡，但早前因新冠肺炎疫情而煞停；其實此片已一再延期，原定今年12月聖誕檔期上映，及後延至明年3月，現在再改為10月，若疫情持續，令劇組開工無期，相信會再度延遲。

至於《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters: Afterlife），由《寡佬飛行日記》積遜懷文（Jason Reitman）執導，「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd）主演，被視為正宗的《捉鬼敢死隊》續集，因1984年上映的原作，正是積遜的導演父親艾雲懷文（Jason Reitman）操刀，據悉標梅利（Bill Murray）和薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）等原班人馬亦會回歸。加上之前女版《捉鬼敢死隊》成績不是太理想，這續集更被寄予厚望。