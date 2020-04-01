羅仲謙盼囡囡「小羅白」純潔如天使

講故事聽音樂胎教

他表示太太懷孕8個月，楊怡佗得很舒服，飲食腸胃都好，只間中抽筋要幫她拉筋，更未見過她嘔。女兒乳名改為「小羅白」，謙仔解釋想女兒皮膚靚，單純、純潔如天使，所以用個白字。他表示幾個月前已開始胎教，並說：「這幾個月經常和女兒傾偈，太太會播很多音樂給女兒聽，還說BB對爸爸的聲音特別敏感，要我和女兒講多些故事，家中已經有十幾本育兒和胎教書。」

謙仔強調未有BB之前覺得仔或女都無所謂，現時想法似乎有變，他說：「感覺上女仔都幾好，一來黐爹哋，二來如果是囝囝，好似我咁曳就慘了，會被激死，感覺上女仔好似無咁百厭。」

私藏絕密性感照

他稱早前與太太影大肚相，自己亦有點緊張，他說：「影過很多廣告照，但以這個身分影相，感覺有點硬，叫我扮有型和靚仔就ok，但攝影師要求家庭照要溫馨和自然一點，要多點和太太及BB交流。」太太可有拍更性感絕密照？他說：「賣個關子先！只是留倩影，留給自己欣賞私藏，未必會公開，當然沒有全裸，只是性感一點露多少少。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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