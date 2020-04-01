同居男友隔離14日 張曦雯打開窗傾偈

擔心身處美國父母

4名女藝人在現場均沒戴口罩，問會否覺得危險？張曦雯表示日日開工已習慣，對着藝人朋友反而放心，互相信任。酬勞是否可觀？她表示這時勢能獲邀出席活動已很開心。她又稱外籍男友去健身的地方早前有確診人士，為安全起見，男友自我隔離14日，兩人在家靠Facetime見面，「佢留在睡房，有獨立洗手間，我會把飯盒放在房門口。如果他想聊天，我走出露台打開窗，可以聽到他的聲音」。張曦雯父母身在美國，當地疫情更嚴峻，令她很擔心。她稱父母已數星期沒開舖，主要擔心治安，驚經濟不好多搶掠，叮囑父母小心。

湯洛雯勤消毒 雙手甩皮

湯洛雯表示除開工外都會戴口罩，並長期消毒雙手，出現甩皮情况。她放工後即回家，在房間自我隔離。吳若希稱出席活動前問得很清楚，覺得大會安排很妥當。戴祖儀說見工作人員均戴口罩都放心。

記者：陳釗