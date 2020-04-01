染疫疑雲 周身無力不停咳 宣萱做快速測試慶幸無中招

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

宣萱表示目前未痊癒，仍要服藥。她10多日前開始咳，服咳藥水沒幫助，開工又眼眉跳，擔心「中招」，便立即看醫生，她說：「醫生診斷後指徵狀太初步，驗都無用，最緊要無發燒、周身骨痛和咳嗽，只開了抗生素給我服用，但服藥後反而周身無力，加上仍有咳嗽，中了其中兩項徵狀，我又開始驚，立即再看醫生。雖則醫生仍認為不是中招，不過見我這麼慌張，最終也肯幫我做快速測試。」

收劇本即眼眉跳

宣萱續道：「因為始終影響好大，如回來開工即是散播病毒，驗了也安心點，醫生幫我做快速測試，最終有驚無險，但之前拍攝的場口比較多人，如再這樣落去都好驚，始終開工不能戴口罩，都是一個問題，唯有看看政府之後有什麼政策。原本看完醫生已沒有眼眉跳，但前兩日收到劇本又再跳，證明我的確十分緊張。」

籲防疫不能鬆懈

宣萱稱除拍攝外，平時都會戴口罩及不停飲檸蜜防疫，檢測完一刻確鬆了一口氣，但一行出街又開始緊張，不知會否中招，她說：「在街上見到很多人的防疫意識降低了，照行街、食飯，就算去行山也不代表無事，還有很多人不戴口罩，大家真的要努力保持防疫意識，不能鬆懈。」她稱見到外國疫情相當嚴峻，亦很擔心身在法國、意大利和英國的朋友。

許紹雄留家防疫

許紹雄稱自己表面很冷靜和鬆懈，其實內裏好亂和很繃緊，只是沒宣萱那麼緊張。會用什麼方法防疫？他說：「我一向都少應酬，除了開工都會留在家中。」他稱劇中與宣萱無咀戲，因監製安排了一個比宣萱後生的女演員跟他拍咀戲，「最估不到是盧宛茵演我外母，從影以來她都是扮演我的女朋友」。