張秀文邀Bob操刀影靚相

張秀文說：「這個節目成為我的生活重心，每星期開一日工，到星期日等節目出街又笑半個鐘。」不過節目進入尾聲，之後她繼續等待開工，希望疫情快點過去，一切重拾正軌。

多項工作取消或延期

Bob說很難得仍有兩個網上小廣告拍，對他真的是甘露。至於去年定落的婚禮司儀、周年晚會司儀及商演工作，全部取消，這幾個月加埋超過20單。

對於政府立例婚宴及婚禮要遵守特別措施，他稱有朋友問如接了司儀工作會怎樣做，他答如平常一樣流程照做，但都覺得不論酒樓、酒店或主人家都好陰功，這段時間宴會及聚會真的不好，應該盡量取消。

可有禁止家中外傭放假外出聚集？Bob說：「不用禁止，家中兩個姐姐輪流放假都話不出街，她們很自律。」張秀文透露沒有工作，唯有留在家中執屋打發時間，她說：「剛搬完屋，將屋企所有衫倒出來洗一次，自己搵嘢做，工作全部起碼押後到6月，唯有stay at home，泳衣相又出晒，又不敢找攝影師幫我影，或可找Bob幫手影，因為我們在節目中已有親密接觸。」Bob即笑言無問題，但要問過老婆先。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com