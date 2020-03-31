撐政府人流管制措施 楊明領取補貼金助食肆渡難關

記者：林祖傑

攝影：孫華中

楊明拍控球挑戰片，表示10年前和中學同學踢波，慘被同隊守門員打中頭，暈倒入院後，已沒踢波改為打籃球，兩年前拍劇傷了腳又無打，現在只剩游水。他笑道：「可能我下年浸親就連水都不游了。」

他表示因疫情關係連落街跑步都少，對於政府立例封球場及康樂設施，他大表支持，並說：「這14日我覺得全港應該響應政府呼籲，因為疫情突然間嚴重了，措施都是想遏止疫情，其實為了巿民在14日後，可以自由自在地出街，大家一齊頂住。」

樂意響應新措施

問他投資的食肆生意在新措施下又可頂得住？楊明表示措施未開始已做好準備，但確對生意有影響，他說：「不過全部食肆都應該很樂意去做，如果這14日搞唔掂，之後生意也不會好，希望14日後零確診。」他透露早前已領取政府補貼金，幫助最近生意上的損失。

在家看新劇首播

楊明主演的新劇《機場特警》昨晚首播，奈何因疫情未能相約一眾演員聚首看首播，他說：「當時真的拍得很辛苦，亦都是身形最fit的時候，回想當時每個男仔都要拍無限的除衫戲，所以個個都不吃飯，又dry又眼瞓。劇中的兄弟姊妹都期待了很久，終於播映，唯有待疫情過後再聚，大家都很乖，安在家中看首播。」

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