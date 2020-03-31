捧紅「阿笨與阿占」 不婚日本諧星遺產3.6億 70歲志村健不敵新冠肺炎亡

志村健是日本首名確診藝人，如今變成圈中首名犧牲者，難怪日本政壇、藝能界及民眾均表示震驚和哀痛，東京都知事小池百合子及內閣官房長官菅義偉均留言悼念。志村健生前曾任《SMAP×SMAP》節目嘉賓，他跟SMAP五子關係友好，木村拓哉昨日透過微博表示：「（他）從小就讓我笑了很多，為志村先生祈求冥福。」

木村拓哉政界紛紛悼念

身為喜劇界的元老，志村健的死訊對同輩及年輕諧星尤其震撼，松本人志透過社交媒體尊稱他為「最偉大的藝人」，山田邦子哭訴「70歲真是死得太早」，曾跟他合演《志村動物園》的女星近藤春菜，昨日亮相晨早節目時，更一度泣不成聲，叫觀眾感同身受。

《志村動物園》其中一個環節「阿笨與阿占」深受港人歡迎，少爺占（甄子康）和Donald（唐劍康）曾為港版配音，他倆分別透過社交媒體留言悼念，少爺占表示：「爺爺㗎，bye bye㗎，去搵阿占㗎，多謝你㗎。」Donald說：「再見爺爺，感謝你為地球帶來愛與歡樂。」

健康欠佳仍夜夜笙歌

上月剛慶祝70歲生日的志村健，原名志村康德，生於東京東村山市，入行前曾任另一諧星加藤茶的助理，1973年以練習生身分加入TBS電視台的綜藝節目《八點！全員集合》，結果一炮而紅，更憑此節目跟樂壇天王澤田研二結成好友。其他代表作品包括《志村大爆笑》及《志村動物園》等，又以臉上塗滿白油的「笨蛋殿下」角色，多次演出舞台劇，同樣大受歡迎。

志村健近年健康情况欠佳，4年前因患肺炎而需留醫兩星期，曾經每日吸食60支香煙的他，終於聽從醫生勸喻戒煙；兩年前又因肝病入院，當時曾經表示戒酒，不過，有傳他近期仍夜夜笙歌，經常流連夜店，令人懷疑他戒酒的可信性。

據他的事務所透露，本月17日他感到異常怠倦，於是留在家中休息，兩日後發燒及呼吸困難，入院時已是重度肺炎，經過新冠肺炎檢測，上周一正式確診。據當地衛生部門證實，志村健發病後一直在家，估計密切接觸人數有限，但感染源頭仍然未明。

入院後病情急速惡化

入院之後，他的病情急速惡化，一度依賴人工心肺幫助呼吸，事務所隨即宣布辭演山田洋次執導新片《電影之神》，至於他跟窪田正孝合演NHK電視台晨間劇《聲援》剛於昨日首播，他已經完成部分場面，原定下月底播出，電視台仍未公布如何處置。

入行47年的志村健，有傳坐擁50億日圓（約3.6億港元）遺產，由於他一直未婚，事務所仍未公布巨額遺產如何分配。他接受訪問時曾表示，19歲開始拍拖，每次都以結婚為前提，亦很想生兒育女，結果從未如願。他的緋聞女友眾多，較為人熟悉的是《戀上春樹》女星優香、AV女優小森未來，以及美女主播加藤綾子等。

死因被改成「台灣肺炎」

值得一提的是，志村健死訊曝光後，有人竄改維基網站資料，把他的死因寫成「台灣肺炎」，惹起其他網民熱烈討論，其後網站管理員修正，變成「他於嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間染病身亡」，並暫時禁止其他人刪改此帖文，直至4月6日止。