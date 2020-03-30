【開箱】美國總統的原聲大碟 《Aretha Franklin：騷靈恩典》

本來這個演出的現場錄影因當年製作失誤，無法聲畫同步，因而塵封40多年，但隨着影像數碼技術日趨成熟，紀錄片《Aretha Franklin：騷靈恩典》得以重現觀眾眼前。

為總統就職演出

有美國傳媒形容Aretha Franklin是「總統的原聲大碟」，卡特（Jimmy Carter）總統1977年就職禮，Aretha是演出嘉賓之一，她好像跟民主黨的總統也特別投緣，克林頓（Bill Clinton）1993年就職前的音樂會，Aretha再次獻聲；1994年更為PBS電視台節目，在白宮獻唱。2005年，她從小布殊（George W. Bush）手上接過總統自由勳章。2009年，美國史上首名黑人總統奧巴馬（Barack Obama）就職典禮，再次邀請Aretha表演，她的地位可想而知。

Aretha曾說當歌手是天賜的禮物；1942年出生的她，成長於美國黑人民權運動迅速發展的時期，她的家庭與已故民權領袖馬丁路德金屬友好。由於父親C.L. Franklin是浸信會牧師，教堂成了Aretha成長的重要環境，自小參加詩班和彈鋼琴，10歲時已擔任詩班獨唱，並隨父親在全美各地表演。12歲隨兩個姊姊在父親的福音合唱團擔任主唱，14歲錄製第一張福音歌曲專輯。

Aretha能唱5個8度音階，音域廣闊；除了福音歌曲，還可駕馭騷靈、爵士、搖滾、流行曲及藍調等不同類型；1987年，成為登上「搖滾名人堂」的首名女歌手，她一生所囊括的榮譽，環顧美國樂壇，迄今似乎無人能及。

薛尼波勒執導

福音專輯《Amazing Grace》於1972年發行，Aretha Franklin與南加州合唱團、牧師James Cleveland花了兩晚在一間教堂完成錄製，這場演出也被製作成現場版專輯。

《非洲之旅》金像導演薛尼波勒（Sydney Pollack）當時把製作過程拍下，但過去數十年，因為製作公司無法將專輯中的聲軌與片中畫面同步，而一直被塵封在華納兄弟影業的片倉。

多年之後，由製作人同時也是薛尼波勒的好友亞倫艾略特（Alan Elliott）取得版權，再次開啟這部紀錄片未完成的製作過程。最後《Aretha Franklin：騷靈恩典》終於拍成，讓觀衆一睹這名騷靈歌后年輕時的天籟之音與風采。

上映日期：4月2日