女伴避炎無影 趙世曾獨享購物樂

記者：鍾偉茵

趙世曾感情生活多姿多采，身邊女伴多不勝數，樂做鑽石黃老五的他，一直單身未有結婚。不過他曾分別與姚煒、盈盈及Terri Holladay生下3名子女，分別是大女趙式芝、二子趙式浩及孻仔趙式正。

早前有指趙式浩女友廖康如懷有身孕，計劃先註冊後補擺婚禮。趙世曾被傳媒問快做爺爺時，表示不知情又稱式浩沒有跟他說。

司機服侍周到

趙世曾平日出席公開活動，身邊大部分時間都有女士相伴。昨午4時許記者在中環一個商場遇見趙世曾，平時必有女伴在身邊的他，這天在疫情下獨自外出購物，連助手也未見影。

趙世曾穿著黃色外套及黃色鞋，戴着口罩，親自拿着兩袋物品，似剛到時裝店及超市購物。他之後走到地下的上車處，司機早已駕駛勞斯萊斯座駕等候他；司機見他拎住一袋二袋，即主動拿去他手中的兩袋物品上車，趙世曾又給了貼士幫他開車門的保安，之後上車離開。