僅一片疫市開工 古天樂：海嘯來了 錢嘉樂：多拍港片保人才

記者：鍾一虹、林祖傑、柯美

香港電影人轉戰內地市場掙人民幣後，港產片近幾年可說暗淡無光。隨着去年香港局勢緊張，再加上今年初新冠肺炎一發不可收拾，業界發展急轉直下，全行停頓，香港電影工作者總會（簡稱「總會」）會長田啟文（田雞）慨嘆 ﹕「所有嘢停晒，無嘢做！很多幕後人都轉行，有些基層兼職做看更、揸Uber和售貨員。」

很多幕後轉行做看更揸Uber

田雞剖析目前形勢，市面只得一部政府資助325萬製作費的劇情片《手捲煙》開工， 據說所有電影公司4月前無戲開，電影業陷入困局！他說：「未發生疫情時，早在去年底開始向政府求助，政府已批出2000萬，今個月底會由總會幫助業界做一些起動信息，不過只是初步行動，總會會再向政府爭取更多撥款幫助其他，例如快速開戲和培訓計劃等。但長期是需要本土電影，這方面，總會有跟政府傾過，但政府不可以變成投資者，所以總會今個月底將約見各大電影公司，提出意見，看政府可以做些什麼，重建大家信心開拍多些港產片，因為很多老闆現在都不在港開戲，香港的工作人員都沒受益，致令香港電影業死晒！」田雞透露跟古天樂傾過，他大表支持：「他（古天樂）還說：『海嘯來了，要做些事情。』之後再約其他老闆一起坐下來傾下怎樣開戲， 現在要向這個方向加重少少力度。」

劉偉強預計年底復拍《冰》片

寰宇電影公司負責人林小明承認已將基地轉往北京，主力在內地開戲，不過仍維持拍一些港產片，「今年香港會開一兩部，暑假先開拍《掃毒3》，年底還開拍一部由劉德華主演的飛機災難片」。原本4月在內地開拍兩部電影，分別是黃真真導演的愛情片，以及彭順執導的《逃出生天2》（暫名），均由內地演員擔正，但現在要視乎疫情發展而定。

導演劉偉強數年前開始轉拍內地片，《建軍大業》和《中國機長》等票房大賣，最近執導的《冰雪長津湖》，去年赴遼寧取景，中途因疫情被迫煞停。劉偉強表示：「預計要年底，因為要配合拍冬天雪景，加上疫情還未穩定。現在唯有籌備其他不用出埠的製作，純港產片和動畫。聽聞很多幕後人員無工開，但就算轉行飲食業都好難撈。」

黃百鳴戲院生意最損失慘重

東方影業老闆黃百鳴是香港電影業的中流砥柱，由幕前、電影製作至開院線，「疫市」對他有一定衝擊，拍攝中的《G風暴》被迫停工，未知何時可復拍，但損失未及旗下經營的戲院那麼慘重：「戲院影響好犀利，今年2月份相比往年，生意少了百分之六十幾，尤其是家庭觀眾更加不敢入戲院。唯有做足安全措施，消毒和清潔工作就一定要做，為觀眾量體溫，如發現有發燒就對唔住要退票，還有每個觀眾我們都會送一個口罩，戴住口罩睇戲就安全一點。」

近日政府採取新措施，關閉包括戲院等6類場所14天，黃百鳴贊成。他說：「我覺得政府都要對業界，包括戲院、演藝界、音樂界、話劇界資助吓，因為大家都停晒無工開。」戲院關閉14天，多部電影包括張國榮主演的《白髮魔女傳》及《夜半歌聲》全新4K修復版、衛詩雅主演《熟女愛漫遊》、吉岡秀隆、後藤久美子等主演《男人之苦─寅次郎返嚟啦！》等，都要延期上映。

錢嘉樂：疫情始終會過去

電影業「停頓」，不單止幕後工作人員沒工開要轉行，演員亦難倖免。身為演員、武術指導兼香港動作特技演員公會會長的錢嘉樂於農曆年後就沒工開，原本3月有兩部電影出埠拍攝，因疫情多國「封關」也要延期，但嘉樂沒因此自怨自艾和泄氣，認為有危就有機，大家要在寒冬期準備和部署：「很多人問電影業是否好嚴峻，步入寒冬期，我感同身受，但不單止是電影業， 旅遊業、酒樓和酒吧等都受疫情影響。反而之前香港動作特技演員公會和曾志偉傾過， 疫情結束後，我們應該要怎樣？這段時間製作雖然停頓，但停一停未嘗不好，過往大家一直衝鋒陷陣，忽略很多東西；正如我，現在停下來，多了時間和兩個女兒相處，感情更好，所以有危就有機，向好方面想，疫情始終會過去，之後會需要很多娛樂和動作片，現在不要懶惰，要打好基礎，透過視像和社交平台去傾，做定部署。」他估計寒冬期會在年底結束。

嘉樂希望電影發展基金之後對業界有更多支持，可以開拍多些本地電影，「不可以只得合拍片，這樣香港人才會流失，近10年我喜歡留在香港拍戲，因為內地市場我不擔心，但香港再不多開拍本土電影，就會冇晒人，舊的流失，新的又入不到行！希望整個業界攜手拍多些港產片」。

想多些讓大家有工作機會

是否有些武師因沒工開要轉行？嘉樂說：「是大環境，疫情下，很多人都受影響，話龍虎武師工作不足轉行揸的士，現在的士都無乘客。在這情况下唯有想多些，做其他工作，例如利用他們識功夫拍些片，透過網絡教人強身健體，讓大家有工作機會，別計較酬勞，希望人人有工開先。」他暫時沒收到會員有經濟困難的求助，但早前曾志偉捐出有口罩、米、罐頭和一些日用品的福袋，錢家班車手將福袋送給前輩和有些就業不足的會員：「幾開心，是一個鼓勵，雖然不是好宏大和派好多，但做得幾多得幾多，希望每個會員和有能力的人都行多一步，幫助身邊有需要幫助的人。」

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