【明報專訊】黃心穎去年4月爆出「安心事件」後避走美國,直至12月回港後,一直低調享受與家人相聚時光。昨日是她的家姐黃心美38歲生日,一家人為心美慶祝。心穎在社交網分享在家姐背後的搞笑相,並留言道:「螳螂捕『嬋』,Happy birthday sis, so good to be back by your side,1 2 3 4 無犯法。」