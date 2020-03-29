群星呼籲留家抗疫 古巨基鬍鬚Look示人：切勿鬆懈

周慧敏容祖兒：抗疫要齊心

其他藝人都發表感言，周慧敏說：「香港疫情開始嚴峻了，大家沒重要事要盡量留在家啊，保護自己保護他人是責任，抗疫實在要齊心，前線的醫護人員，辛苦你們每一位，感激不盡！」容祖兒說：「一定要堅持！不要鬆懈！同心抗疫！大家加油！」蔡卓妍說：「為己為人，唔好增加醫護人員嘅負擔，無乜事都唔好四圍去，以免人傳人，堅持！堅持！堅持！一定唔可以鬆懈。」

森美說：「記住在家千日好。」陳展鵬說：「齊心合力，對抗疫症。」黃翠如說：「這個周末約定你，一起待在家中，為我們愛的人，和愛我們的人。 #我有足夠即食麵。」

娛樂組