《安眠書店》麥克布林新冠肺炎病逝 《鐵甲奇俠》演員兜售假藥遭FBI拘捕

據美國演員公會證實，生於新澤西州的麥克布林，死於新冠肺炎引起的併發症，成為繼81歲東尼獎劇作家Terrence McNally後，再有百老匯演員感染身亡。

麥當娜留言悼念

麥克布林是紐約著名舞台劇演員，代表作包括《十二怒漢》。1980年代進軍荷李活，曾跟麥當娜（Madonna）合演《神秘約會》，其他電影如《鱷魚先生》、美劇《F檔案》及《福爾摩斯新傳》等都見其蹤影。

娜姐得悉舊拍檔死訊後，隨即透過社交媒體撰文悼念：「他是一個幽默、溫暖、可愛，和專業的演員，我會永遠懷念你。」同片另一女星露珊娜雅格（Rosanna Arquette）亦有留言慰問他的遺屬。

《怪獸》女星失嗅覺

事實上，愈來愈多藝人疑似「中招」，《怪獸與牠們的產地》35歲女星艾歷遜蘇度（Alison Sudol）前日透過社交媒體自爆有感冒病徵，甚至失去味覺和嗅覺，但她認為社會上有更多患者急需接受檢測，因此她暫時留在朋友的農場作自我隔離。另一方面，早前在社交媒體發表「輕視」疫情言論的《蟻俠》女星伊雲芝蓮莉莉（Evangeline Lilly），昨日終於公開道歉。

拖累魔術手莊遜

正當美國疫情愈趨嚴峻之際，曾經演出《鐵甲奇俠》第2及3集、《雷神奇俠》及《變形金剛》第3集的夏威夷臨時演員Keith Middlebrook，竟然在此人人自危的時刻，企圖透過販賣假藥來「發國難財」。

現年53歲的Keith訛稱已發明可以預防並治療新冠肺炎的藥物，又跟潛在投資者表示：「一名確診的洛杉磯病人，注射這種新藥後51小時便已痊癒。」更誇張的是，他宣稱有「魔術手莊遜」稱號的NBA名宿Earvin "Magic" Johnson，亦是其公司的董事局成員，後者接受FBI查詢時，強調並不認識Keith。

為了利誘投資者墮入騙局，Keith向對方承諾只要投資100萬美元（約780萬港元），便可獲得高達2至3億美元（約15.6億至23.4億港元）回報。前日FBI假裝投資者，趁Keith展示有關假藥時，即場把他拘捕。根據當地法例，企圖詐騙罪的最高刑罰是判監20年。