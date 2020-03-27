【開箱】韓劇《超能警探》懸疑奇情 俞承豪靠特異功能緝兇

收視成績一般

《超能警探》剛於本月11日首播，第一集收視率錄得3.3%，其後一直徘徊在2%至3%之間，前晚播出第5集依然穩守3.2%，成績普通。此劇改編自同名漫畫，由恐怖片《驅魔：被禁止的洞穴》金偉及韓劇《恩珠的房間》蘇在賢共同執導。

故事以多名少女遭綁架、禁錮、殘殺的案件開始，女警李世榮主動要求負責調查這宗案件，她憑藉精密的分析與調查，找到不少線索。與此同時，俞承豪憑超能力偵破多宗懸案，成為人所共知的警界明星，他協助相熟清潔女工尋找失蹤女兒，揭發此事跟連環兇殺案有關。

邪教教主被殺

兇手真面目逐層揭開，主謀正是當地著名的「真理教」教主。他擁有不少政商界信徒，利用權力掩蓋真相，令到李世榮與俞承豪束手無策。某日教主突然被殺，但案發時在場的多名證人，均表示沒有教主被殺的相關記憶，俞承豪「掃描」過所有證人，也找不到線索。這個可以刪除別人記憶、被稱為「橡皮擦」的兇手究竟是誰？實在令人好奇。

《超能警探》以複雜、懸疑的案件作招徠，劇情緊張刺激，加上導演有拍攝恐怖片的經驗，為劇集增添不少驚慄元素，大大提高可觀性。問題是，劇集亦有不合理的情節，例如俞承豪是一名性格衝動的警察，自從3年前獲得「掃描記憶」的超能力後，偵破不少案件，但他「目睹」犯罪過程，令他忍不住出手教訓犯人，繼而被投訴及處分。現今社會對使用暴力的警察應該難以認同，只會令人覺得他討厭。

女主角太衝動

另一方面，扮演女警的李世榮竟化身「神奇女俠」，在沒有任何支援下，單人匹馬闖入少女被禁錮的地下室，更險被兇手襲擊，雖然男主角及時出現拯救，但這種「離地」的情節，實在令人難以接受。

現年26歲的俞承豪，無論外形與演技俱佳，可是演過不同劇種，成績總是未如理想，無論是《君主》、《我不是機械人》抑或《福秀回來了》，且看《超能警探》能否助他一把，升呢做「男神」。

女主角李世榮曾演《醫生耀漢》及《最強一擊》，更憑《成為王的男人》獲頒優秀演技獎，表現有目共睹，可惜略欠人氣，仍需繼續努力。