安祖蓮娜祖莉捐780萬抗疫 艾頓莊率眾星搞家居籌款騷

繼「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）夫婦早前捐出100萬美元，幫助有需要的低收入家庭渡過疫症難關後，育有6名子女的金像女星安祖蓮娜祖莉最近亦加入捐款行列，向No Kid Hungry慈善基金捐贈100萬美元，為停學的貧苦兒童購買午餐，她表示：「目前全球有超過10億名兒童受到疫情影響而停課，其中美國已佔了2200萬人，依賴校園提供的午餐，我們必須伸出援手。」

麥度斯韓國停課返美

提起安祖蓮娜，據《人物》雜誌報道，她的18歲養子麥度斯（Maddox）去年入讀韓國延世大學，由於目前停課，他已飛返美國跟母親及姊弟重聚。

另一方面，去年獲英國雜誌《Heat》選為全球30歲以下最賺錢名人的Kylie Jenner，昨日亦宣布捐出100萬美元，為美國醫療機構添置口罩、面罩及保護衣等防疫用品。兩年前協助Kylie分娩的醫生Thais Aliabadi昨日透過社交媒體公布有關消息，又說得悉Kylie的善舉後，令他感動得熱淚盈眶。

新冠病毒肆虐全球，至今已有近80個國家及地區實施限制令，要求民眾在家隔離。英國樂壇「大姑媽」艾頓莊為了向前線醫護人員打氣，同時為食物銀行及病童籌款，宣布在本周日（29日）舉行一場慈善演唱會，邀請樂壇天后瑪麗嘉兒、「新人王」Billie Eilish、男團Backstreet Boys、鄉謠男歌手Tim McGraw等參與演出，陣容相當強大。

允浩設計有蓋口罩

演唱會取名Living Room Concert for America，顧名思義所有演出單位均響應政府呼籲，各自在家中演出，並以手機或其他器材拍攝，然後交由iHeart電台及霍士電視台同步直播，果然別開生面。

韓國方面，男團東方神起成員允浩一向創意多多，眼前疫情嚴重，於是想到在口罩前端加添一個蓋掩，方便用家飲水的同時，亦可減少脫下口罩的風險，有關設計已於本月中完成專利註冊，粉絲大讚他有諗頭之餘，亦可造福市民。