移民蘇格蘭前吐苦水 喬寶寶慨嘆效忠無綫換心酸

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

喬寶寶將於今年4月踏入50歲，展開人生另一階段。不過，他原本沒計劃提早退休，往蘇格蘭定居全是出於對家人的愛護和承諾。活過人生半個世紀，現在最大心願再不是賺大錢，而是盼望多陪家人和升呢做爺爺。重提2013年短暫離港數月只為安頓好家人，便火速回歸香港，繼續做幕前努力搵錢，到去年約滿無綫，是帶着無奈和心淡離場。他說：「這5年來，工作一年比一年少，我沒有底薪只計騷錢，2006年入行簽約是一年一騷制，實爆騷！前7年發展都不錯，但離港數月重返後，就有好大變數。曾向公司高層反映，自問做了10幾年無功也有勞，但拍劇和上綜藝節目的機會甚少，不明白何解不給自己人優先機會，反而倚重外援，很不公平！」

「三色台真係好小器」

提起5年前王維基籌備香港電視開台，向無綫藝員高薪挖角，喬寶寶也是對象之一。但基於飲水思源，他選擇留低緊守崗位，自以為忠心、循規蹈矩就有回報，最終卻換來心酸和難過。他稱能留低的非華裔藝人買少見少，布偉傑、陳明恩、郭栢榮連客串機會都極少，大家都心灰意冷才走。喬寶寶深覺好Hurt原因是：「咁大個台，以前就話人多易被忘記；近年人少了，機會反而更少！公司沒給工作，港台節目《有房出租》找我演出又不獲批准，三色台真係好小器！自問向來好少講負面說話，又甚少得罪人，即使埋堆、擦鞋，都是適可而止不會影響別人，自覺為人開心並不乞人憎，估不到最後是帶着唏噓地走。」

太多山頭文化影響前線

在娛樂圈打滾15年，喬寶寶最感激兩個女人！第一個是無綫監製王心慰，多得她的慧眼大膽給予機會，拍到令人留下印象的劇集，他說：「《Only You 只有您》講中印婚姻問題，那時很少這類特別題材。之後拍《真相》，起初叫我演強姦犯，但怕我個樣太惹笑，就改為演大狀，背很多對白，好開心！之後拍《衝呀！瘦薪兵團》，相信是電視劇史上第一個南亞裔人可以又演又有份唱主題曲。有些監製有自己指定班底，王心慰卻肯試；公司裏太多山頭文化影響前線，是上面管理層做壞成件事，弄致經常被批評多過讚。」他覺得電視講求Team Work，管理層應該不止看表面，只催谷某些藝人，套套劇連續播，不顧觀眾感受！

黑妹帶挈登台搵真銀

喬寶寶要感激的另一個女人是李麗霞（黑妹），對方不介意他唱歌嚴重甩Key，還帶他去世界各地登台搵真銀，「以前只識張學友、郭富城，小時候較多看亞視劇集，從沒想過入行。香港98%都是華人，很少南亞裔當全職藝人，所以好珍惜機會。酒廊歌手出身的黑妹姐當年帶我去表演，將自己所掙的人工也分出來，多年來幫過好多人」。喬寶寶稱王心慰和黑妹，加上媽咪和太太，生命中最影響他就是這4個女人。

讚大仔有生意頭腦識錢搵錢

當年參加無綫綜藝節目《殘酷一叮》，身形健碩的喬寶寶重170多磅，去年接受「通波仔」心臟手術後，胃口忽然大增，最近體重近240磅。他最愛家鄉印度美食，7年前到蘇格蘭格拉斯哥市準備坐「移民監」時，為保障生計，便在當地的工廠區頂手經營一間印度餐廳，請妹夫當大廚，自己也客串樓面和入廚偷師，現在生意已上軌道。開餐館外，喬寶寶準備父子檔在當地大展拳腳，試多方面生意發展，為將來鋪路，「2013年在蘇格蘭不需300萬港元便買到一間面積幾千呎、有大花園的5房獨立屋，在香港廁所也買不到！大仔有生意頭腦，我就將間屋按揭，再買其他屋出租來錢搵錢，回報不錯，他又提議做泊車生意。大仔好醒目又識計數，有商有量，不是盲目問我要錢，而且我擁有的，將來都是給兩個仔。新抱仔是醫護人員，是一家人的健康顧問，大仔結婚後跟我們全家一齊住。總之，錢永遠賺不完，現在家庭是我首位！」

難忘太太佗B遇SARS

喬寶寶曾經風光過，賺逾千萬元，去年中受社會運動影響，加上新冠肺炎疫情威脅，近幾個月是沒工開零收入！身為錫克教徒的他堅信「保護弱者，招呼窮人」理念，趁有能力便回饋社會。他臨別香港前積極參與派抗疫物資活動，真心希望在疫情下幫到有需要人士，絕不是為出風頭。經歷過2003年SARS一役，當年擔任懲教員的他，負責押送疑犯出庭時都要穿保護衣和戴口罩、手套。原本當時太太懷有細仔好開心，卻撞正疫情，他形容當時晴天霹靂，一星期只敢回家一次，擔心影響太太及胎兒。於是，他先送媽咪和大仔到蘇格蘭，自己再小心翼翼陪太太到廣華醫院做產檢，往事回憶仍歷歷在目。

「我愛香港 會回來的」

喬寶寶前晚乘夜機離港，與身在蘇格蘭的家人團聚。他在社交網上載戴口罩在登機口的自拍照，喬寶寶留言說：「再見香港，出發往英國！最重要是擁有一個良好、安全、有保障的家。家是你長大後想離開、老了想要回去的地方，我們的腳可能會離開，但我們的心仍然在。我愛香港，我會回來的！」

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