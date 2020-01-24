阿諾再捐780萬抗疫

《絕命毒師》拍檔助酒吧從業員

加拿大男歌手Shawn Mendes及美劇《醫人當自強》監製Mark Gordon分別捐出17.5萬及10萬美元（約136.5萬及78萬港元），幫助有需要的病童和電影從業員；時尚雜誌《Vogue》總編Anna Wintour及設計師Tom Ford亦牽頭成立基金，支援受疫情影響的年輕設計師。《絕命毒師》男星拜仁康斯頓（Bryan Cranston）及拍檔艾朗保羅（Aaron Paul）則捐出自家品牌烈酒的部分網上銷售收益，藉此幫助失業的酒吧從業員。

姬絲汀貝爾減租

早前有韓星如Rain及金泰希夫婦響應「善良的業主」計劃，主動向名下物業租戶減租後，聲演動畫《魔雪奇緣2》的姬絲汀貝爾（Kristen Bell）和夫婿戴斯薛柏（Dax Shepard）有樣學樣，豁免洛杉磯物業租戶的4月份租金。