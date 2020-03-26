過關排長龍 爆阿姐緊張 羅家英：準備返去坐監

落機即致電阿姐報到

提到要接受14天強制家居檢疫，家英哥笑言：「準備返去坐監！你知阿姐（汪明荃）幾緊張，她已經準備妥當，安排好我的自由活動範圍。14天很快過，我喜歡留在家看足球賽事、看書、拉二胡，時間很快過。」家英哥未知《女法醫JD》何時復拍，他指當地情况好緊張似戒嚴，稱往機場時也遇上路障，知道他回港才放行。

家英哥抵港第一時間向老婆汪明荃報平安，他向記者展示手機跟「汪太后」的對話：「到港了！希望可以快啲！」阿姐答：「歡迎回港，我在TVB開工。」

準備隔離房間「招呼」老公

昨午阿姐錄影《娛樂大家》，她說要向隔離人士家屬森美取經，阿姐已準備好隔離房間「招呼」家英哥。她說：「我們同住，屋企又有家傭，誰人有事都不好，所以大家要保持距離，我和家英哥要隔層住，我住3樓，安排他住2樓客房，還有專用廁所、消毒物品、他慣用的日用品等等，食飯就自己食，好似住酒店咁！」

阿姐指家英哥在吉隆坡等開工的日子，也是待在酒店隔離，知道他已困得好悶，但已適應：「他習慣了上網解悶，始終返到屋企，安定一點，我都未知點跟他交流，未試過這樣招呼他，或者樓上樓下打電話視像啦！」阿姐表示疫情期間取消了很多商演，慶幸仍保持這個節目，又要忙於處理八和抗疫基金的事務，她感嘆全世界人類也受疫情影響，唯有每人先做好本分。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜、劉永銳

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