著法醫戲服上機 留大馬悶爆寧在港隔離 搭客獵奇狂影 關智斌不覺尷尬

眾人前晚抵港，所有人包括隨行工作人員均重裝備，身穿保護衣、戴帽、眼鏡、口罩和手套等，浩浩蕩蕩步出閘口，惹來不少人駐足拍照，除黃德斌一落機便急急腳離開外，阿Sa等均停低受訪大談今次經歷及感受。

阿Sa：很多人無戴口罩好恐怖

他們表示返港後會各自回家隔離14天，問到坐飛機返港期間會否擔心，阿Sa指着身穿保護衣說：「好彩套劇我演法醫，做鑑證工作，這是戲服，向劇組賒住先，否則怎能買到，好彩咋！很多人無戴口罩，好恐怖。」阿嬌自言雖然打扮異樣，但覺得無所謂，最緊要安全。Kenny說在機上被很多人影相；眾人表示在機上4小時，全程沒如廁及飲食，故抵港後又餓又渴又熱及想去廁所。

衆人寧願回港隔離

問趕急返港後心情如何？阿Sa說：「馬來西亞很多地方關門，所以我們要暫時停工，公司決定讓我們先回來。」眾人均表示寧願回港隔離14天，陳家樂稱無落過街，在當地也是隔離。阿Sa表示在當地都是染髮、剪髮和煮飯打發時間，阿嬌即大爆阿Sa悶到搵她塊面來玩，「她問要不要幫我化妝？我話都不用見人，無畀佢玩。」阿Sa及Kenny稱已不約而同各自買了一部跑步機，準備隔離期間留家做運動。

乘客經過扮咳再避開

他們回家紛紛在社交網報平安及分享感受，阿Sa 休息一晚後，再於社交網報告首日隔離活動，上載一幅白色畫布的照片表示「I am ready 」，同樣家居隔離的好姊妹容祖兒自薦：「Draw me﹗」Jeana亦留言：「期待，加油加油﹗」她也於社交網上載電子監察手帶的照片說：「今次這個經歷真是史無前例，非常難忘 ，也更珍惜我們所擁有，希望大家身體健康強壯。」

Kenny回家後於社交網貼長文稱，躺在家中的牀是幸福終可以安心睡，他留言：「可能由於裝備太充足的關係，旅程中也被人投下一些奇怪的目光，甚至經過我們旁邊扮咳嗽再避開，也有不停舉機拍攝當成獵奇。但我一點都不覺得尷尬和羞恥，如果可以保護到自己，保護到身邊的人，減輕前線人員的辛苦，即使要穿著得像怪人般誇張，我也在所不辭。不介意當動物大觀園，只求那幾位拍照的龍友，請你們至少都戴口罩。14日隔離正式開始，有信心我會安排得很精彩。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com