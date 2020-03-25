米倉涼子男友滯留阿根廷「舞」得見 宋仲基停工返韓自我隔離

現年34歲的韓星宋仲基，早前到哥倫比亞取景拍攝新片《波哥大》，由於受到新冠病毒肺炎疫情影響，攝製隊趕在當地「鎖國」前返回韓國，部分工作人員及演員李熙俊已於周日飛抵首爾，基哥跟經理人則延至昨日凌晨現身仁川機場，戴着黑色帽子、口罩和耳環的基哥，親自推着行李到停車場，絲毫沒有明星架子。基哥所屬事務所表示，目前他的健康狀况良好，並會依照政府指示，回家後自我隔離兩星期，做足防疫措施。至於何時復工？還看疫情發展。

Radiohead結他手疑中招

疫情令全球電影工業陷於停頓之餘，藝人私生活亦難免受影響，據日本雜誌《女性自身》報道，日劇《女醫神Doctor X》44歲女星米倉涼子在本月中到東京某舞蹈學校上課，離開時神情落寞，據報她的外籍舞蹈老師兼緋聞男友早前返回老家阿根廷，卻因「鎖國」而滯留，令到二人分隔異地，戀情備受考驗。

荷李活全面停工，百老匯舞台劇亦不能倖免，曾演電影版《孤星淚》的36歲美國男星艾朗泰維（Aaron Tveit）前日確診新冠肺炎，而他主演舞台劇《情陷紅磨坊》亦需叫停。據他表示，雖然目前情况已有好轉，但此病令他一度失去味覺和嗅覺，「希望大家保重身體，並留意自己有沒有跟我相同的病徵」。

相比之下，美劇《The Young and the Restless》43歲男星格力赫（Greg Rikaart）的病情明顯嚴重得多，「我已連續發燒11日，加上呼吸困難，經檢測後證實對新冠病毒呈陽性反應」；英國搖滾樂隊Radiohead的51歲結他手Ed O'Brien亦疑似「中招」，但他未有接受檢測，只留在家中隔離。

意大利女星傳染疫亡

選美出身的意大利女星露西婭波斯（Lucia Bose），前日在西班牙小鎮Brieva家中病逝，享年89歲。她的兒子Miguel Bose透過社交媒體證實母親死訊，當地傳媒透露她是死於肺炎，亦有傳她其實是首名死於新冠病毒的著名藝人。露西婭波斯的代表作包括費里尼（Federico Fellini）於1969年執導的《愛情神話》，去年10月她仍精神奕奕地出席羅馬電影節，估不到相隔未夠半年便已離世。

幸好在疫情嚴峻的同時，亦有傳來喜訊，早前確診的金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）夫婦和「邦女郎」奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko），前者經過家居隔離後，表示身體狀况已經好多了；後者更自稱已經康復，可以跟4歲兒子一起慶祝英國的母親節。

王子逸籌措N95口罩

為了對抗疫情，金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）響應政府呼籲，乖乖留在家中，昨日她透過社交媒體上載素顏自拍照以茲證明。《別告訴她》華裔女導演王子逸（Lulu Wang）則以更積極方式，利用自身的影響力，公開呼籲網民一起為洛杉磯醫院的醫護人員籌措N95口罩；名嘴露絲奧當奴（Rosie O'Donnell）亦出錢出力，先捐10萬美元（約78萬港元）再透過節目籌款50萬美元（約390萬港元），協助受疫情影響生計的演藝界人員。