大聖劈掛宗師陳秀中追思會 黃浩然向師公致敬缺席宣傳

黃浩然為向師公致敬，無奈缺席撞了時間的無綫劇《法證先鋒IV》宣傳，表示自己也是練武之人，要尊師重道。由於新型冠狀病毒肺炎肆虐，出席追思會人士都要量體溫及戴口罩。

錢小豪細仔守規在家隔離

錢小豪對於陳秀中離世，他說：「這幾年都有同師公聚會，不過人生無常，他為武術界作出很大貢獻，希望大聖劈掛門能夠薪火相傳。」

提到他在英國讀書的細仔因疫情已回港，現正與媽媽留在粉嶺家中隔離，他說：「他已回來5日，因為我要開工每日都接觸好多人，所以也自我隔離沒見他們，我也有叮囑他一定要守規矩，為人為己，不可以咁自私，咪留在屋企打機囉！」

盼原班人馬拍喜劇

黃浩然稱《法證先鋒IV》已到結局篇，收視再有突破，但李施嬅回港因要強制隔離檢疫，未能出席宣傳活動，不過遲些可以出席慶功宴。

問該劇是否會添食？他說：「我未收到通知，希望能夠原班人馬再合作，拍套有喜感的劇，讓觀眾看到我們喜感的一面，自己都好期待。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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