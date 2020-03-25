59歲韓毓霞半年無工開 離巢跟無綫結束36年關係

娛樂組

韓毓霞於1980年代加盟無綫主持《體育世界》，以及主持多個大型體育節目，直擊訪問運動員。然而無綫前年解散體育組，她工作量大減，被安排客串劇集如《BB來了》、《愛．回家之開心速遞》。

昨日有指她過去大半年已沒有工作，本月跟無綫約滿後不再續約，結束跟無綫逾36年的賓主關係。

無用武之地

前年無綫解散體育組時，韓毓霞曾在訪問中說意味着公司不再像以前重視體育節目。她感慨過往無綫播映體育盛事，在優秀團隊合作下搞得有聲有色，但時移世易，大型體育節目版權費愈來愈貴，加上多媒體衝擊，公司有自己立場。

韓毓霞在體育組解散後，工作量少之又少，近大半年更沒有工作，她明白自己一向做體育節目，演戲未必適合她，東京奧運又未必如期舉行。

退休尋興趣

她本月約滿時，公司曾問她會否續約？最後她決定離開，氣氛是和平、平靜。她表示自己不是心淡，是大勢所趨，最不捨得是一班合作的同事。她覺得現在退休不做娛樂圈，可嘗試其他興趣及發展。