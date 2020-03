【開箱】韓片《狩獵的時間》撤檔改Netflix上架 李敏鎬金秀賢新劇有得睇

《上流寄生族》崔宇植主演

這個說法當然並非幸災樂禍,Netflix跟其他影視製作公司一樣,面臨停擺危機,但薩蘭多斯表明,雖然旗下影視製作已全面停工,但他保證未來兩星期會如常支薪,又宣布成立1億美元(約7.8億港元)支援基金,幫助受疫情影響而失業的製作單位和員工。

隨着美國政府要求戲院暫停營業,片商隨即變陣,多齣荷李活大片包括《花木蘭》(Mulan)及《黑寡婦》(Black Widow)等紛紛撤檔;《喋血戰士》(Bloodshot)及《魔髮精靈:唱遊大世界》(Trolls World Tour)等則在戲院及串流平台同步上架,藉以減輕票房損失。

這股風潮最近吹到韓國,由《守望者》導演尹成賢執導、《上流寄生族》崔宇植等主演新片《狩獵的時間》,原定上月在韓國開畫,並獲邀參加第70屆柏林影展「特別放映」單元,據美國綜藝網站Variety報道,當時此片已賣埠予超過30個海外地區,但因受疫情影響而被迫撤檔,Netflix昨日宣布已購入播映權,定於4月10日全球同步上架。

《狩獵的時間》故事講述在未來城市裏,剛從獄中獲釋的俊碩(李帝勳飾),跟好友長浩(崔宇植飾)、奇勳(安宰弘飾)及常秀(朴正民)展開人生另一場冒險計劃,卻遭神秘人識破並追殺,這班年輕人誓要擺脫被狩獵的命運。

盡攬重量級韓劇 李敏鎬金秀賢退伍首作

除了電影外,Netflix昨日亦宣布購入多部重量級韓劇,包括李敏鎬退伍後首部復出之作《The King:永遠的君主》、金秀賢新劇《It's Okay to Not Be Okay》(前譯:雖有精神病但沒關係),以及憑《梨泰院Class》上位的金東希擔綱主演《人文教育101》等,正如薩蘭多斯所言:「期望為家居隔離人士提供一個苦中作樂的機會。」

李敏鎬伙拍《鬼怪》金高恩主演SBS電視台新劇《The King:永遠的君主》,預計下月17日首播,Netflix同步上架。故事講述神族在人間釋放了惡魔,打開平行時空大門,李敏鎬飾演的韓國皇帝李袞卻想關閉它,跟金高恩扮演的女警互相幫助,並發展出一段超越時空的愛情故事。此劇由《鬼怪》編劇金銀淑執筆,台前幕後陣容強勁,被視為繼《愛的迫降》後另一高收視劇集。

至於金秀賢跟《武法律師》徐睿知合演《It's Okay to Not Be Okay》則定於6月上架,跟韓國有線頻道tvN同步播放,故事講述金秀賢飾演一名專心照顧患精神病哥哥的男子,跟徐睿知扮演一名具有反社會人格障礙的兒童文學作家之間,如何擦出愛火的浪漫愛情故事。